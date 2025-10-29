江旻憓據報持外國護照不參與立法會選舉
日本人為玩遊戲犧牲睡眠！美國同事建議「該犧牲的是上班時間」掀熱議
許多新遊戲上市時的解鎖時間點，大多數都在凌晨 12 點左右，導致不少玩家為了期待的遊戲，經常會熬夜先玩個幾小時，或是乾脆隔天直接請假來玩。而近日，一位移居美國多年的日本網友就分享了和美國同事的對話，他自己為了玩新上市的遊戲大作而通宵，導致隔天上班精神不濟，沒想到他的美國同事反而建議他應該「提早下班去玩」，而不是犧牲寶貴的睡眠時間，該對話也在社群中引起熱議。
移居美國 20 多年的日本網友 あひるさん 表示，當他因為熬夜玩遊戲而精神萎靡時，美國同事卻回應：「如果是我的話，我會早上多遲到幾次，下午再偷偷溜走回去玩遊戲」認為該犧牲的是上班時間，而不是寶貴的睡眠時間。這種「寧願遲到早退犧牲工作時間，也不願犧牲睡眠」的觀念，和許多日本甚至台灣上班族習慣的「爆肝」文化形成強烈對比。
因此該文章也在網路上發酵，吸引大量文化差異的討論，有網友認為，美國同事的想法點出了亞洲職場普遍存在的問題，那就是都在過度犧牲個人生活以滿足工作要求，因此許多人留言感嘆：「這才是生活」、「真羨慕這種職場文化」、「工作至上真的很奇怪」、「我賺錢就是為了生活和滿足樂趣，結果卻沒時間去享受」、「只要能完成正常的工作進度就好了吧」、「這就是工作能力超強的人嗎」、「只有亞洲才是社畜啊」、「明明比別人更早完成工作卻不能回家」。
但也有另一派聲音提出，在亞洲不論為了什麼理由提早下班，即便是工作都完成了，也會被上司批評是不負責任的表現，應該繼續待在公司準備好之後幾天的其他工作。
私「新作ゲームで睡眠不足」
🇺🇸人同僚「好きなゲームが発売されても睡眠時間は削るなよ。睡眠は人間に1番大切なものだぞ」
私「(シゴデキは一味違うな)」
🇺🇸「俺なら朝の遅刻を増やして午後はこっそり退社してプレイ時間を確保する。削るのは勤務時間だ」
私「(シゴデキは一味違うな)」
— あひるさん🇺🇸 (@5ducks5) October 25, 2025
