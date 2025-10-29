日本人為玩遊戲犧牲睡眠！美國同事建議「該犧牲的是上班時間」掀熱議

許多新遊戲上市時的解鎖時間點，大多數都在凌晨 12 點左右，導致不少玩家為了期待的遊戲，經常會熬夜先玩個幾小時，或是乾脆隔天直接請假來玩。而近日，一位移居美國多年的日本網友就分享了和美國同事的對話，他自己為了玩新上市的遊戲大作而通宵，導致隔天上班精神不濟，沒想到他的美國同事反而建議他應該「提早下班去玩」，而不是犧牲寶貴的睡眠時間，該對話也在社群中引起熱議。

移居美國 20 多年的日本網友 あひるさん 表示，當他因為熬夜玩遊戲而精神萎靡時，美國同事卻回應：「如果是我的話，我會早上多遲到幾次，下午再偷偷溜走回去玩遊戲」認為該犧牲的是上班時間，而不是寶貴的睡眠時間。這種「寧願遲到早退犧牲工作時間，也不願犧牲睡眠」的觀念，和許多日本甚至台灣上班族習慣的「爆肝」文化形成強烈對比。

因此該文章也在網路上發酵，吸引大量文化差異的討論，有網友認為，美國同事的想法點出了亞洲職場普遍存在的問題，那就是都在過度犧牲個人生活以滿足工作要求，因此許多人留言感嘆：「這才是生活」、「真羨慕這種職場文化」、「工作至上真的很奇怪」、「我賺錢就是為了生活和滿足樂趣，結果卻沒時間去享受」、「只要能完成正常的工作進度就好了吧」、「這就是工作能力超強的人嗎」、「只有亞洲才是社畜啊」、「明明比別人更早完成工作卻不能回家」。

但也有另一派聲音提出，在亞洲不論為了什麼理由提早下班，即便是工作都完成了，也會被上司批評是不負責任的表現，應該繼續待在公司準備好之後幾天的其他工作。

