日本人咖啡冠軍的咖啡美味秘訣＆東京咖啡廳推薦！

東京街頭有許多咖啡廳，從知名連鎖咖啡廳到個人獨立店鋪，實在是喝也喝不完阿～不過對於愛好咖啡的粉絲來說，也許會想更深入了解不同流派的咖啡。下面請到2018年贏得世界知名賽事「世界盃烘豆大賽」，丹麥區冠軍的松井宣明先生來介紹北歐風格的咖啡。

他目前仍在丹麥哥本哈根的「Democratic Coffee Bar」（民主咖啡吧）工作，究竟為什麼身為日本人的他會跑去丹麥工作？北歐淺焙咖啡又有哪裡不同？初學者該怎麼沖泡？除了這些問題外，他也介紹了在東京就能喝到正宗北歐咖啡的咖啡廳，想要深度進入咖啡世界的讀者們～快快看下去囉！

松井宣明先生為什麼會去丹麥的「Democratic Coffee Bar」？

松井宣明先生任職的「Democratic Coffee Bar」

廣告 廣告

松井宣明先生任職的「Democratic Coffee Bar」

——在大眾印象裡，包括丹麥在內，北歐有許多風格獨特的咖啡館。松井先生選擇離開日本，去丹麥工作的原因？

松井先生表示以前在日本的義大利和法國餐廳等地方，做過服務生、調酒師和咖啡師。當想更專注於咖啡師一職時，開始有了「想到國外挑戰」的念頭，而不是留在日本的老字號店家工作。

選擇丹麥的原因，是因為在被稱為咖啡師競技賽事的最高殿堂——「世界盃咖啡師大賽」上，便有四位世界冠軍咖啡師來自丹麥，這在業界內引起了不少注目。

當松井先生實際到了丹麥後，在著名的咖啡館「Coffee Collective（咖啡合作社）」買了咖啡豆沖泡，嚐到了前所未有的風味。

「Coffee Collective」店面所陳列的咖啡豆

「Coffee Collective」店面所陳列的咖啡豆

——讓人好奇的精品咖啡香氣！

松井先生接著表示．當時那杯咖啡帶著花香，伴隨著藍莓風味的果香，讓人十分震撼。北歐頂尖的烘豆大師們所喜歡、烘焙出的淺焙（※）咖啡特點在於擁有果香、不需依靠砂糖就有的均衡甜味，但在當時的日本，找不到令自己滿意的淺焙咖啡。

不過一到丹麥，松井先生馬上就遇到了一杯無論是誰都可以嚐出藍莓風味的咖啡。能夠達到這種境界的的咖啡就是精品咖啡。後來松井先生利用打工度假簽證前往丹麥尋找定居機會，也很幸運地在這間啡館就職，並一直工作到現在。

（※）指短時間烘焙的咖啡豆。

——松井先生也曾在咖啡師比賽中得獎過

在「世界盃烘豆大賽」的比賽中，松井先生在2018年獲得了丹麥冠軍，2019年則獲得了丹麥第三名的成績。這個比賽首先會在每個國家選出代表選手，然後各國代表再參加世界冠軍競賽。

——令人驚訝的丹麥冠軍實力！

如果無法適當地處理淺焙咖啡，酸味會變得十分明顯

——「精品咖啡」這個詞，指的是什麼樣的咖啡呢？

松井先生個人偏好的解釋是，「精品咖啡」應該是一種可以讓消費者透過咖啡的風味特性直接感受到生產過程中高品質的管理、精煉方法、品種、以及風土條件（產地特性、氣候、土壤等）的咖啡，並且能夠以不同的濃度（例如義式濃縮咖啡或濾泡咖啡）來沖泡。

——在丹麥，「精品咖啡」通常被認為是淺焙咖啡嗎？

松井先生表示無法說一定都是這樣，但在已知範圍內，丹麥頂尖的焙豆大師們似乎十分熱衷於淺焙咖啡，而且偏向極淺焙。

為什麼這麼熱愛淺焙呢？因為他們認為淺焙是最能發揮咖啡豆本身風味的最佳方式。深焙可以改變咖啡豆的味道，而淺焙的方式則可以保留咖啡豆本身的風味，將咖啡豆最原始的風味完整呈現。但需要注意的是，如果沒有正確地烘焙和萃取，咖啡的酸味就會被強調出來。該如何正確適當地萃取超淺焙的咖啡，便是松井先生自身在這方面的挑戰。

如果能夠適當地淺焙和萃取，不需要加糖或牛奶，直接飲用就可以品嚐到一杯充滿果香和甘味、令人十分滿足的咖啡。

——有時在咖啡店裡會喝到很酸的咖啡，這是因為咖啡師的技術不足嗎？

「精品咖啡」這塊領域的歷史只有大約50年左右，相對於啤酒和葡萄酒等，這部分的歷史還很短。因此，即使是頂尖的焙豆師，仍然在不斷學習知識和技術。

松井先生說若有人喝到標榜為淺焙或精品的咖啡，卻因為太酸不好喝，讓人印象不佳、不願再嘗試，真的會讓覺得很遺憾。希望大家能夠知道真正美味的淺焙咖啡的風味。

接下來嚐嚐丹麥第一名的松井先生沖泡的咖啡

機會難得，松井先生為小編沖泡了一杯卡布奇諾。這是「Democratic Coffee Bar」（民主咖啡吧）店內的義式濃縮咖啡機。

松井先生優雅靈巧地將牛奶倒入杯子中，小編在拍攝的時候不由自主地看到了出神。

看起來只是將牛奶倒入杯中，卻迅速完成了可愛的拿鐵藝術！至於令人在意的味道，正如松井先生所說，真的充滿了果香呢！ 完全沒有不自然的苦味或酸味，即使不加糖，也能感受到足夠的甜味。對於咖啡素人的小編來說，對這個完美和諧的味道感到驚嘆，心想「只有熟練的技術才能達到這種味道吧」。

松井先生近期計劃離開「Democratic Coffee Bar」，挑戰新的人生道路。期待他未來的表現與成就！

初學者也能簡單地沖出一杯好喝的淺焙咖啡

松井先生教了小編連初學者都不容易失敗的手沖淺焙咖啡的方法。大家在家裡也試著沖出一杯「最完美的咖啡」吧！

＜步驟1＞準備淺焙咖啡豆

當然可以使用自己喜歡的咖啡店的咖啡豆，但不妨透過網購等方式找找北歐的烘焙師所販售的咖啡豆吧。

以北歐風格咖啡來說，位於東京澀谷的咖啡館「Fuglen Tokyo」是挪威老字號咖啡館「Fuglen」的首家國外分店，在這裡可以購買到北歐風格的咖啡豆；此外，據說被稱為「世界第一餐廳」的丹麥著名餐廳創辦人雷內·雷澤皮 (Rene Redzepi) ，很喜歡在目黑一家名為「SWITH COFFEE TOKYO」的咖啡館。這裡有精心挑選的咖啡豆可供選購。

松井先生推薦非洲產地的咖啡豆，非洲出產的許多咖啡豆種類都具有華麗的香氣和柑橘風味。

＜步驟2＞準備軟水礦泉水

為了沖泡出美味的北歐咖啡，試試使用講究一點的水吧。含有少量礦物質的軟水礦泉水比自來水更適合手沖咖啡。請準備適量的水，然後將其煮沸。

＜步驟3＞沖泡咖啡

這個步驟的技術要求比較高，但如果使用像圖片中的法式濾壓壺會比手沖濾杯更容易成功。特別是由品牌ESPRO所推出的「ESPRO PRESS」法式濾壓壺系列，由於使用金屬製作過濾網，因此能夠充分萃取咖啡；而且相對於其他品牌的法式濾壓壺，它的過濾網孔更小，因此咖啡口感會更加細緻。以上兩點是松井先生的強烈推薦ESPRO PRESS的理由。有興趣的讀者，不妨研究看看吧。

萃取的時間約為4分鐘左右，但對於優質的淺焙咖啡，也許可以再延長一些時間。松井先生建議：「稍微讓水的溫度降低一點，能夠呈現出最好的味道」。

如果沒有法式濾壓壺，也可以使用碗或其他容器，將焙豆師建議用量的咖啡粉和熱水倒入，依照個人喜好的萃取時間浸泡，最後用濾網過濾掉渣滓，這個方法也可以。

雖然淺焙咖啡可能需要多費一些工夫，但如果使用比平常講究一點的原材料和設備，在步驟上多加點心思，就可能嘗到一杯從未體驗過的極致咖啡。不妨把「北歐風格的淺焙咖啡」加到在家中享受生活樂趣的名單內吧。

Fuglen Tokyo

〒151-0063 東京都渋谷区富ケ谷１丁目１６−１１

營業時間：

週一～週四：7:00～10:00

週一～週日：7:00～12:00

最後點餐：17:30

SWITCH COFFEE TOKYO

〒153-0063 東京都目黒区目黒１丁目１７−２３

營業時間：10:00～18:00

＜採訪協助＞

松井宣明先生

於丹麥哥本哈根的咖啡館「Democratic Coffee Bar」工作的咖啡師

曾在世界知名烘豆賽事「世界盃烘豆大賽」中獲得丹麥冠軍（2018年），擁有卓越的實力。

Democratic Coffee Bar

※本文為2020年6月採訪時的資訊，最新消息請至官網、SNS等網站確認

※Written by：小林香織

筆者：https://love-trip-kaori.com/

Facebook 、 Instagram 、 Twitter

▼你還會有興趣

▶日本旅遊點杯想要的咖啡很簡單！超好用日語-咖啡店常見單字&簡單會話