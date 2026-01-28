日本人超害怕臭豆腐？ 最愛台灣食物竟是⋯⋯很豐富

住在台灣的你，最喜歡及最害怕的食物分別是什麼呢？我們認為美味至極的食物，在異國人眼裡也許相當驚恐，而害怕的食物也可能是他們的最愛！根據日本趣聞網站《Japaholic》的調查，一起來看看日本人對台灣料理的看法吧！

日本人超害怕臭豆腐？ 最愛台灣食物竟是⋯⋯很豐富

《Japaholic》編輯部訪問了在台灣久住的同事，以及他們的親友「喜歡吃台灣什麼料理」～很意外的他們的評價相當接地氣，非常接近台灣人的喜好，愛吃滷肉飯、水餃與涼麵等等庶民美食，不過呼聲最高的竟然是「台灣涮涮鍋」，認為不僅配料豐富，還有能搭配不同湯頭的鴛鴦鍋，吃起來相當過癮！

至於不愛的食物，不少日本人表示，即使住在台灣許久仍是無法接受「臭豆腐」，刺激的味道一聞到還是會很驚嚇⋯⋯此外，鴨血也是蠻多人不敢吃的食物之一，認為要吞下這塊暗紅色果凍狀的東西還是很有心理障礙呢～

