日本人真的很拼命工作？在日外國人分享日本工作實況！

說到「社畜」一詞就讓人想起日本上班族對上司鞠躬哈腰、深夜拼命加班的畫面，到底日本人上班是否真的如此辛苦？這麼拼命是為了什麼？將這些看在眼中的在日外國人們又是怎麼想的呢？實際在日本工作時又有遇到哪些狀況呢？來看看大家的意見吧！

（本文訪問部分為疫情前個人經驗分享，不代表本網站立場，亦不代表全日本的現象）

加班是理所當然？

在日本，有許多很晚都還在公司工作的人。到幾年前為止，日本人都還有以犧牲自我拼命工作為美德的傾象。但近年的社會風氣則是變為開始減少加班，加上政府的勞動改革措施，漸漸地改變了日本人的上班時間與習慣。

下班後的公司聚餐也等同加班啦！

在日本，連公司聚餐都有許多小眉角，像是座位的順序會遵照自幾百年前沿襲下來的習俗決定座位。雖然現今的社會並不是嚴格地遵守舊有的習俗，卻還可時常見到為了對上司或長輩表示敬意，而決定座位順序的光景。這樣簡直等同於把加班的場合搬到餐廳而已啊！

那麼，對於拼命工作的日本上班族，在日本生活的外國人們又有哪些想法呢？實際在日本工作的話，又會有什麼不習慣的地方嗎？

在日工作的外國人真心話！

①日本人工作太拼了！

「爲什麽感冒了還要拼命工作？不帶口罩，在電車裡咳嗽的上班族，讓人感到困惑，希望不要這樣。在美國，感冒了就要好了再去上班，這是禮貌。

不過説到底還是因爲工作不用像日本這麽拼，日本的勞動時間太長了。而且，女性既要工作還要負責家事，太辛苦了。男人只要去工作就可以了這樣的風氣還殘留著，真希望能快點實現男女平等。」（33歲，美國女性）

②日本職場人際關係稀薄

「在台灣，同事們就像朋友一樣，會一起出去吃飯玩耍，也會一起搞團購，但日本的同事就真的只是同事，除了工作之外比較少有私人的接觸。」（33歲，台灣男性）

③工作和帶小孩很難兩全其美

「日本的幼兒園是要審查的，審查沒通過就進不去，當媽媽的很多就必須辭掉工作專心帶小孩，而一旦辭職，之後想再重新回去工作，就更難了。就算進了幼兒園，也是傍晚4、5點就得去接小孩。」（30幾歲，台灣女性）

雖然每一個國家或多或少都會有相同的問題，很難一概而論，不過日本人給人「工作狂」的印象也的確是根深蒂固了。近年來日本推出許多勞動改革措施，像是「時短」（即「縮短工時制度」），甚至是推行遠程工作、在家勤務等，就來看看拼命三郎的日本上班族形象，會不會漸漸改變吧ＸＤ

