【哈哈】說話喜歡拐彎抹角的日本人，當他和你說這句話，代表在趕你走！

熟悉日本文化的大家應該都知道日本人的個性普遍都非常有禮貌吧！

他們的禮貌到達了不可思議的地步，也因此即便他們心裡有什麼話想說，也會拐著彎提示你，如果你沒有仔細留意，很可能就忽略了，日本人可是會在心中默默覺得你很白目呢！

至於究竟有哪些話很有可能是話中有話呢？以下分享給大家！

01.你的手錶真好看！ （話術難度★★★）

對於時間掌握非常有觀念的日本人，如果在對談中突然提及你的手錶非常好看，其實是有技巧的在提示你：「你該注意一下時間囉！」也意味著他在暗示你這頓飯吃的太久了，或者自己等等還有其他事情，不便多留，雖說編輯以前就曾聽過這個說法，但要是真的面臨到了，不知道有沒有辦法馬上反應過來呢！

02.近期再找時間去喝一杯吧！（話術難度★）

倘若在路上巧遇了以前認識的朋友，兩人卻不是很熟，日本人還是會很有禮貌的說聲：「找時間一起去附近喝一杯吧？」但雙方心裡都知道，後面有99%的機率是不會再見面了～這種話術不只在日本才有，應該大家都有聽過吧？

03.要不要喝杯咖啡呢？（話術難度★★★★★）

若你到某位日本朋友家中坐客，對方突然問起你要不要喝咖啡，很可能就是話術喔！和第一點的意思雷同，對方也在暗示你待太久了，你該回家啦～

相類似的例子還有：「口很渴了吧，要不要喝杯咖啡？」更是強烈的在酸你話怎麼這麼多，都不會口渴嗎？以及「別急著走啊！留下來喝杯咖啡。」同樣都是在下逐客令的意思喔！

日本人搞得我好亂～小編我是完全分不出來啦！總之日本人只有一種情況是真的想請你坐下來聊聊，那就是當他問：「喝OO可以嗎？」OO可填為茶、咖啡，任何飲品。