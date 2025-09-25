樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
日本人的有薪假使用率全球最低？！但日本人卻不覺得累的原因大公開
旅遊預訂網站Expedia在全球11個地區，進行了「國際有薪假比較調查」。結果發現，在全球11個地區中，日本的有薪假使用率是最低的，不過日本人卻不覺得自己缺乏休假？是因為日本人太熱愛工作嗎？還是背後有什麼祕密？馬上揭曉原因報你知！
首圖來源：PIXTA
日本有薪假使用率全球最低！
照片來源：Expedia・Japan
2023年，在日本工作的人的平均有薪假天數為19天。而實際使用率為63%，平均時間為12天。這是全球11個地區中排名最低的。
而不使用有薪假的原因，日本的受訪者最常見的回答是「因為勞動力短缺等工作環境造成使用困難（32%）」，第二個最常見的答案是「為了緊急情況而保存有薪假（31%）」。
雖然不用有薪假，日本人卻是世界上最不覺得缺乏休息的族群？！
照片來源：Expedia・Japan
儘管日本有薪假使用率是世界上最低的，但近一半（47%）的日本勞動者卻表示，他們並不覺得自己缺乏足夠的休假時間，而這是世界上最高的比例。
照片來源：Expedia・Japan
日本的勞動者有這種感覺的秘訣，在於他們使用有薪假的頻率。 30%的日本勞動者回答，他們每個月都會使用有薪假，這也是世界上最高的比例。
儘管日本勞動者使用有薪假的比例較低，但他們可能會因為能「定期短時間」休假而感到精神煥發，因此並不覺得自己缺乏休息時間。
日本人也同意假期對於心理健康＆幸福很重要！
照片來源：Expedia・Japan
56%的日本勞動者表示，他們在最近的假期中感到神清氣爽，這是11個地區中比例最高的。此外，近90%（86%）的日本勞動者回答：「假期對心理健康和幸福很重要」。
照片來源：Expedia・Japan
日本一項給人「努力工作，休息時間很少」的印象，而在這項調查中，放有薪假的比例確實低於世界其他地區，但人們休假的方式則有些不同。而相信「適當休息有助於恢復精神」的想法，更是世界共通的！
