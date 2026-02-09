在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？

最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。

而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！

傳統與創新並存的成熟街道－銀座

「我認為銀座是保存傳統的同時，也接納新事物的街道。例如，在高級名牌店林立的街道的另一側，也有許多擁有歷史的老店。待在這裡購物一整天也不會膩。」（女性／30～39歲）

日本國內集所有奢華於一身的街道，銀座。自澀谷站搭乘東京Metro銀座線大約20分鐘左右即可抵達。過去銀座被稱為尾張町，自江戶時代（1603年～）就是擁有眾多商店的商業街道發展至今。而這樣的印象依舊存在在許多日本人的心目中，認為「銀座是享受購物的街道」。

高級名牌店、高級公寓以及大型百貨公司等林立的街道，其耀眼輝煌的程度難以找到其他街道可以與之媲美。但這裡仍保留了昭和初期（1926年左右）的歷史建築物，也有經營數十年以上的老餐廳，新舊交融也是銀座的特色之一。

而銀座也是擁有白天與夜晚兩種不同面貌的街道。白天時不分男女老少，許多年齡層的人都在能此享受購物，或是享用美食。華燈初上，街道多了夜晚的魅力，成為大人之間的社交場所。而這樣截然不同的兩種面貌，吸引了許多人，也是銀座獨特的魅力。

引領潮流的高級住宅區－代官山

「代官山有許多時髦的咖啡廳，假日時總是喜愛造訪各個咖啡廳。此外，雖然位於市中心卻意外的寧靜悠閒也是我喜歡的地方。雖然許多人都認為這裡是高級住宅區，不過其實也有許多平價的餐廳，並不是需要高昂的消費才能享受代官山。」（女性／20～29歲）

代官山是東京首屈一指的高級住宅區。從澀谷站搭乘東急東橫線只需要一站，大約3分鐘左右。跟金碧輝煌的銀座相比，代官山比較接近時髦華麗。特別是近年來代官山地區的咖啡廳相當受歡迎。許多國外到日本的第一間店鋪選擇在此開設，總是吸引對潮流特別敏感的10～30歲年代的女性大排長龍。

此外，這裡也有眾多可以享受購物的商業設施，成為學生等年輕人為中心的知名約會聖地。雖然時髦流行，但代官山的人潮不會過於擁擠，無論是一個人的優雅時光或是與朋友、戀人共度悠閒的時光都很合適，也是這裡最大的魅力所在。

年輕人最愛的日本流行文化最前線－原宿

「我喜歡這條街道充滿自由的氣氛。不僅是髮型跟時尚，這裡的人感覺也都充滿個性。僅僅待在原宿就覺得很開心。此外有可麗餅及冰淇淋等許多便宜又美味的甜點店也很棒！」（女性／10～19歲）

東京的街道中特別具有個性的觀光區－原宿。除了蘿莉塔時尚之外，原宿也作為日本流行文化最前線而廣為人知。從澀谷站搭乘電車僅需3分鐘即可抵達。在國外旅客中也十分受歡迎的原宿，相信大家應該都有聽過吧！

原宿之中，要屬位於車站前的「竹下通」街道最為熱鬧。街上有限外帶的可麗餅專賣店，服飾、古著與雜貨商店等，是一條有許多可愛風格商店的街道。相當受十幾歲到二十幾歲年輕人的歡迎，近年來也受到外國旅客的矚目。

在這裡補充一個小常識，「竹下通」誕生於1975年前後。在這之前，其實這裡是一條相當寧靜的成熟街道。1970年代「竹下通」誕生，80～90年代開始越來越熱鬧，逐漸形成今日我們所看到的原宿風貌。另外，受到1964年東京奧運的影響，造訪的人也越來越國際化。

自然與藝術並存的街道－吉祥寺

「同樣是時髦的街道，但風格與銀座或代官山不同。吉祥寺雖然不是華麗的風格，但保存了街道特有的文化與傳統，非常有藝術感喔。而且車站附近就有一個難以想像在東京也能見到的廣闊的公園，其豐富的自然生態也是值得注目的地方。」（男性／40～49歲）

從澀谷搭乘電車約20分鐘即可抵達吉祥寺，是能同時享受都市與自然美好的獨特街道。車站北邊有許多商業設施，十分繁華；南邊則有名為「井之頭恩賜公園」的都立公園。公園內也有咖啡廳與提供外帶的商店，選擇在此享受自然風情，悠閒度過一日的人們也不少。

此外，吉祥寺也作為日本藝術家喜愛居住的街道而聞名，其中最多的要屬作家。雖然不清楚具體的理由，但這裡有許多被稱作「文豪」的日本知名作家居住，也許是因為這裡有許多二手書店，還有風格沉穩的喫茶店及咖啡廳的緣故。也因此有形形色色的人在此交會，能刺激創作的靈感也說不定呢！總而言之，因為這裡有許多藝術家，因此吉祥寺也被稱作是「藝術的街道」。

其實小編本身也曾經住過吉祥寺。街道面積不會過於寬廣，因此是居住起來相當便利。到都心的交通方便之外，想購物就到車站前的百貨公司等，而且相較之下房租也不算太高，食衣住行都相當便利。

熟門路的人才知道的次文化聖地－下北澤

「這裡有許多Live house，喜歡音樂的話絕對會愛上這條街道。通常是為了買唱片或CD造訪下北澤。以及，不那麼都市化住起來很舒服，也是這條街道的魅力所在，物價也意外地便宜喔。」（男性／20～29歲）

從澀谷搭乘京王井之頭線只需一站，3分鐘即可抵達的下北澤。因為是音樂及舞台藝術等次文化聖地，因此吸引許多對此有熱情的年輕人集結在此，下北澤是培育出許多音樂家及演員的街道。事實上，現在日本許多知名的歌手，在出道前都曾經在下北澤待過呢。

不過，下北澤本身並不是擁有許多大型商業設施的繁華街道。雖然街道也很熱鬧，不過這裡還留有復古風情的商店街，歷史悠久的喫茶店以及Live house、劇場等，恰到好處的都市化，並擁有復古風味的街道。因為這個原因，選擇下北澤為東京之中最喜歡的街道的人不在少數。

看了這次訪談的結果，也許會有人認為，「怎麼沒有最有名的新宿或澀谷！」在許多日本人心目中，澀谷或是新宿等擁有眾多路線的大車站，被認定成集合地點的情況居多。跟喜歡的街道比起來，比較偏向便利的街道。

這次介紹的五個街區，每一個都有其獨自的文化跟氛圍。因為「只有這裡才有的」某些東西，所以才會被選擇東京中最喜歡的街道吧。其中也包含較不為外國旅客所知的景點，因此有機會到日本的話，非常推薦可以前往看看。親自體驗日本人所喜愛的街道是什麼樣的氛圍吧！

