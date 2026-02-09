黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
在日本人心目中，東京之中最喜歡的街道是哪裡呢？
最受外國旅客中歡迎的觀光區－東京。作為日本的首都，因此許多人可能會優先選擇到東京旅行。東京其實又可以細分中心的23區（77個地區）以及39個市町村。跟歐美相較，土地面積雖然不算廣大，但之中卻有100個以上的區域相鄰。
而對外國旅客來說其中最受歡迎的觀光地區就屬新宿、澀谷與淺草周邊了。不過，究竟在日本土生土長的日本人心目中，最喜愛的街區又會是哪裡呢？這次訪問了五位日本人，請教他們喜愛的東京街區。讓我們看看在日本人心目中，東京是個什麼樣的街道吧！
傳統與創新並存的成熟街道－銀座
「我認為銀座是保存傳統的同時，也接納新事物的街道。例如，在高級名牌店林立的街道的另一側，也有許多擁有歷史的老店。待在這裡購物一整天也不會膩。」（女性／30～39歲）
日本國內集所有奢華於一身的街道，銀座。自澀谷站搭乘東京Metro銀座線大約20分鐘左右即可抵達。過去銀座被稱為尾張町，自江戶時代（1603年～）就是擁有眾多商店的商業街道發展至今。而這樣的印象依舊存在在許多日本人的心目中，認為「銀座是享受購物的街道」。
高級名牌店、高級公寓以及大型百貨公司等林立的街道，其耀眼輝煌的程度難以找到其他街道可以與之媲美。但這裡仍保留了昭和初期（1926年左右）的歷史建築物，也有經營數十年以上的老餐廳，新舊交融也是銀座的特色之一。
而銀座也是擁有白天與夜晚兩種不同面貌的街道。白天時不分男女老少，許多年齡層的人都在能此享受購物，或是享用美食。華燈初上，街道多了夜晚的魅力，成為大人之間的社交場所。而這樣截然不同的兩種面貌，吸引了許多人，也是銀座獨特的魅力。
引領潮流的高級住宅區－代官山
Image: Piyawan Charoenlimkul/Shutterstock.com
「代官山有許多時髦的咖啡廳，假日時總是喜愛造訪各個咖啡廳。此外，雖然位於市中心卻意外的寧靜悠閒也是我喜歡的地方。雖然許多人都認為這裡是高級住宅區，不過其實也有許多平價的餐廳，並不是需要高昂的消費才能享受代官山。」（女性／20～29歲）
代官山是東京首屈一指的高級住宅區。從澀谷站搭乘東急東橫線只需要一站，大約3分鐘左右。跟金碧輝煌的銀座相比，代官山比較接近時髦華麗。特別是近年來代官山地區的咖啡廳相當受歡迎。許多國外到日本的第一間店鋪選擇在此開設，總是吸引對潮流特別敏感的10～30歲年代的女性大排長龍。
此外，這裡也有眾多可以享受購物的商業設施，成為學生等年輕人為中心的知名約會聖地。雖然時髦流行，但代官山的人潮不會過於擁擠，無論是一個人的優雅時光或是與朋友、戀人共度悠閒的時光都很合適，也是這裡最大的魅力所在。
年輕人最愛的日本流行文化最前線－原宿
Image credit: MADSOLAR/Shutterstock.com
「我喜歡這條街道充滿自由的氣氛。不僅是髮型跟時尚，這裡的人感覺也都充滿個性。僅僅待在原宿就覺得很開心。此外有可麗餅及冰淇淋等許多便宜又美味的甜點店也很棒！」（女性／10～19歲）
東京的街道中特別具有個性的觀光區－原宿。除了蘿莉塔時尚之外，原宿也作為日本流行文化最前線而廣為人知。從澀谷站搭乘電車僅需3分鐘即可抵達。在國外旅客中也十分受歡迎的原宿，相信大家應該都有聽過吧！
原宿之中，要屬位於車站前的「竹下通」街道最為熱鬧。街上有限外帶的可麗餅專賣店，服飾、古著與雜貨商店等，是一條有許多可愛風格商店的街道。相當受十幾歲到二十幾歲年輕人的歡迎，近年來也受到外國旅客的矚目。
在這裡補充一個小常識，「竹下通」誕生於1975年前後。在這之前，其實這裡是一條相當寧靜的成熟街道。1970年代「竹下通」誕生，80～90年代開始越來越熱鬧，逐漸形成今日我們所看到的原宿風貌。另外，受到1964年東京奧運的影響，造訪的人也越來越國際化。
自然與藝術並存的街道－吉祥寺
Image credit: oasis2me/Shutterstock.com
「同樣是時髦的街道，但風格與銀座或代官山不同。吉祥寺雖然不是華麗的風格，但保存了街道特有的文化與傳統，非常有藝術感喔。而且車站附近就有一個難以想像在東京也能見到的廣闊的公園，其豐富的自然生態也是值得注目的地方。」（男性／40～49歲）
從澀谷搭乘電車約20分鐘即可抵達吉祥寺，是能同時享受都市與自然美好的獨特街道。車站北邊有許多商業設施，十分繁華；南邊則有名為「井之頭恩賜公園」的都立公園。公園內也有咖啡廳與提供外帶的商店，選擇在此享受自然風情，悠閒度過一日的人們也不少。
此外，吉祥寺也作為日本藝術家喜愛居住的街道而聞名，其中最多的要屬作家。雖然不清楚具體的理由，但這裡有許多被稱作「文豪」的日本知名作家居住，也許是因為這裡有許多二手書店，還有風格沉穩的喫茶店及咖啡廳的緣故。也因此有形形色色的人在此交會，能刺激創作的靈感也說不定呢！總而言之，因為這裡有許多藝術家，因此吉祥寺也被稱作是「藝術的街道」。
其實小編本身也曾經住過吉祥寺。街道面積不會過於寬廣，因此是居住起來相當便利。到都心的交通方便之外，想購物就到車站前的百貨公司等，而且相較之下房租也不算太高，食衣住行都相當便利。
熟門路的人才知道的次文化聖地－下北澤
Image credit: MAHATHIR MOHD YASIN/Shutterstock.com
「這裡有許多Live house，喜歡音樂的話絕對會愛上這條街道。通常是為了買唱片或CD造訪下北澤。以及，不那麼都市化住起來很舒服，也是這條街道的魅力所在，物價也意外地便宜喔。」（男性／20～29歲）
從澀谷搭乘京王井之頭線只需一站，3分鐘即可抵達的下北澤。因為是音樂及舞台藝術等次文化聖地，因此吸引許多對此有熱情的年輕人集結在此，下北澤是培育出許多音樂家及演員的街道。事實上，現在日本許多知名的歌手，在出道前都曾經在下北澤待過呢。
不過，下北澤本身並不是擁有許多大型商業設施的繁華街道。雖然街道也很熱鬧，不過這裡還留有復古風情的商店街，歷史悠久的喫茶店以及Live house、劇場等，恰到好處的都市化，並擁有復古風味的街道。因為這個原因，選擇下北澤為東京之中最喜歡的街道的人不在少數。
看了這次訪談的結果，也許會有人認為，「怎麼沒有最有名的新宿或澀谷！」在許多日本人心目中，澀谷或是新宿等擁有眾多路線的大車站，被認定成集合地點的情況居多。跟喜歡的街道比起來，比較偏向便利的街道。
這次介紹的五個街區，每一個都有其獨自的文化跟氛圍。因為「只有這裡才有的」某些東西，所以才會被選擇東京中最喜歡的街道吧。其中也包含較不為外國旅客所知的景點，因此有機會到日本的話，非常推薦可以前往看看。親自體驗日本人所喜愛的街道是什麼樣的氛圍吧！
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
去東京血拚住這超方便！新宿、池袋等鬧區車站周邊飯店精選
說到東京自由行，就會想到血拼購物行程！在短暫的東京旅遊中，最重要的就是與時間賽跑，有效率的運用時間把想去的地方都跑遍。除了行程流暢、安排交通為首要方法之外，選擇飯店也是需要下功夫！找到一間能夠去哪都便利的飯店就成了非常重要的事囉。 東京都內有幾個重要車站，除了有多條鐵路通過外，附近更是好逛好買。只要選定這些車站附近的飯店作為據點，那麼出外瘋狂購物再也不需要繞遠路。LIVE JAPAN將精選新宿、池袋、澀谷以及秋葉原，這些許多觀光客都知道的大站，將飯店精選清單整理給大家，這樣下次的東京行就不用煩惱該怎麼挑飯店啦！ 首圖照片來源：Booking.com
3招讓你「高效率玩京都」！京都自由行旅遊行程這樣安排最省時
終於來到想來已久的京都！走出JR京都車站之後，「從這裡開始要怎麼繞才能節省移動時間呢？」有這種想法的旅客朋友一定非常多吧。 最理想的京都觀光方式就是花個幾天慢慢在此遊玩，但是旅客通常日數有限，都是短時間馬上又要到下一個地方。這樣的話當然會有「要用最高的效率去逛！」的想法。接下來就讓LIVE JAPAN來幫助大家實現這個願望！
【東京上野景點】不只有櫻花！上野公園的春夏秋冬四季不同的面貌&活動資訊
位於東京台東區的「上野恩賜公園」（以下稱「上野公園」），於1873年被指定為日本第一座公園，是處蘊含歷史的熱門景點。由於園內處處皆是綠意盎然的景色、因此別名也稱作「上野之森」。另外，在總面積約53萬平方公尺的廣大占地內，除了因大貓熊而聞名的「恩賜上野動物園」之外，「東京國立博物館」、「東京都美術館」以及「國立西洋美術館」等等的藝術文化景點也非常的豐富充實。 除此之外，上野公園從江戶時代開始便是著名的「熱門賞櫻景點」，每到春天絡繹不絕的賞櫻遊客，使得公園熱鬧不已，但其實除了春天以外，四季分明的風貌也是必賞之處喔！接下來讓我們來各別介紹上野公園春‧夏‧秋‧冬四季夢幻美景的迷人之處喔。 main image：KungChuyada / Shutterstock.com
仙台出發約1小時！宮城「鳴子溫泉鄉」交通方式、周遊券、溫泉住宿、美食＆伴手禮【保存版】
在日本的10種溫泉泉質中，「鳴子溫泉鄉」就擁有8種泉質，是相當少見的溫泉鄉。此溫泉鄉有「鳴子溫泉」、「中山平溫泉」等5個溫泉聖地，是東北數一數二的知名觀光景點。其中的鳴子溫泉是觀光名勝景點，溫泉街上除了有溫泉設施，還有鱗次櫛比的伴手禮店與餐飲店。這回要大家介紹的是，小編精選出的5個景點，除了有到鳴子溫泉鄉令人想走訪的溫泉聖地之外，還有順路能前去的地方。
香港櫻花2026｜沙田石門逾150棵富士櫻／河津櫻夢幻盛開！即睇櫻花花期＋地址＋交通方法
每年春季都是賞櫻季節，除了飛往日韓台，其實香港也有不少賞花景點！當中沙田石門的安景街公園，沿河畔種有超過150棵櫻花樹，包括今年新種的12棵河津櫻，以及城門河河畔的富士櫻等，免費入場，不用坐飛機都能漫遊於櫻花公園，立即看看櫻花花期及前往的交通方法吧！
內地農曆新年長假期 旅遊業界料138萬內地客訪港
【on.cc東網專訊】農曆新年臨近，內地今年有9日假期，旅監局日前估計約2,200個內地旅行團在新年假期間訪港，涉及8.6萬人次。香港旅遊促進會總幹事崔定邦今日（10日）在電台節目中表示，預計新年假期超過95%訪港內地旅客為個人遊，人數超過130萬。在酒店房間預
東京全年天氣與服裝建議！旅遊服裝的問題就看這一篇！
日本位處溫帶氣候帶因此四季分明，全年各季節的天氣氣候也分別存在著相異的特徵，像是冬天氣溫可低至零下，夏天則常突破30度，同時也因為濕度相較於台灣低，因此即使是溫度計上的溫度一樣，台灣與日本的體感溫度也會有不小的落差。這篇文章除了要為大家分析日本首都－東京一年12個月的天氣之外，也特別為台灣人製作了各個月份的推薦穿搭，有計畫來日本旅遊的各位，千萬別錯過啦！
港人報團北上倍增 業界︰受尋秦記影響 西安成新寵
今年農曆新年請兩天假就可以連放9天長假期，不少市民已計劃好外遊，甚至最早在周六出發「避年」。永安旅遊表示，距離新歲尚有一星期，目前報團人數與去年比升一成，當中長線升約四成，中國長線增兩成，而亞洲線則持平。日韓仍是港人首選的旅遊目的地，但是內地團的數目亦不斷上升。永安旅遊總經理馬世文指，受電影《尋秦記》熱潮影響，近期西安更成為熱門報團目的地。馬世文透露，市民近年跟團到內地比例愈來愈高，由疫情前佔總體約25%至30%，升至去年50%至55%。中國長線團更連續3年錄得升幅，當中去年出團量按年升逾1倍。他分析，內地的景點及設施持續提升，加上高鐵網絡發展，令港人北上旅遊更便捷，「最近很火熱的兩個目的地，一個是重慶，另一個是西安。」當中受到電影《尋秦記》帶動，近兩個月西安報團率增幅約四成。
吐司食譜｜椰香小吐司
椰香小吐司?? 嘩！香到不行！無得輸的吐司 Coconut bread
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
日自民黨大勝 華專家料日本再軍事化勢加速
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗去年11月初發表「台灣有事論」，導致日中關係急速惡化，持續緊張。內媒引專家分析指，日本眾議院選舉後，日本「再軍事化」進程勢必加速發展，戰後和平體制的核心約束會進一步被削弱，日本進一步成為地區安全緊張、陣營對立、軍備競賽乃至核
晤美國商會會長 謝鋒指經貿合作推動中美關係
【on.cc東網專訊】中國駐美大使館周一（9日）指，中國駐美大使謝鋒上周四（5日）與美國商會會長兼首席執行官克拉克一行人座談交流。
中捕獸器慘被截肢狗狗盼過新生 努力出席領養日追尋幸福
【動物專訊】成犬要尋家並不容易，失去了一隻腳的狗狗要獲青睞更加困難。曾在打鼓嶺放養的8歲狗狗「薯仔」，去年11月遭遇改變一生的悲慘經歷，他中了捕獸器，失去了右前腳，原主人80多歲婆婆無力照顧殘疾的薯仔，在義工游說下強忍不捨，終答應讓薯仔尋找新家庭。帶著婆婆的愛，義工的決心和狗狗的堅強，薯仔努力適應了三腳生活，至今已出席了3場領養日，可惜仍無人問津。義工沒有放棄，仍希望薯仔最終有快樂的結局。 本報在去年11月曾報道薯仔慘中捕獸器，薯仔是80多歲的婆婆所養，不懂如何處理薯仔的傷勢，義工Rebecca得知後將狗狗送醫，可惜狗狗傷勢嚴重，最終要截肢。婆婆曾在獸醫診所探望薯仔時，叫薯仔乖，身體康復後會接他回家，薯仔聽到後也乖乖躺下休息。 不過，年時已高的婆婆無力悉心照顧截肢後的薯仔，而且繼續放養也會令薯仔遭遇危險，最終義工游說到婆婆同意將薯仔轉名給義工照顧。 溫馴乖巧的薯仔適應力很強，不但習慣了三腳行動，還很快習慣家居生活，現時在由付費暫托照顧。Rebecca表示，薯仔性格慢熱，和貓不太能相處到，但與人相熟後便可以任摸。狗狗已經出席了3場領養日，惟一直沒人問津，Rebecca沒有放棄，形容可能只
PokéPark Kanto｜東京大雪！寶可樂園關都變銀白世界 網民：超夢幻
日本昨日（2月8日）受超強寒潮來襲，位於讀賣樂園內的全新主題樂園寶可樂園：關都（PokéPark Kanto）亦迎來了開幕後首場大雪。整個園區被厚厚積雪覆蓋，由原本的翠綠森林變成了銀白色的寶可夢世界。不少正在園內探索的旅客紛紛於社交媒體上分享實景相片，大讚雪中的關都地區猶如遊戲畫面般夢幻。
落力谷戲！柯震東「鬥大細」不及春風 壽星王淨除鞋玩遊戲搏到盡
【on.cc東網專訊】由台灣男星柯震東與台灣女星王淨主演的電影《功夫》將於春節檔在台灣上映，最近眾主演齊齊現身見面會，宣傳新片。適逢前日（7日）是王淨28歲生日，現場還驚喜獻上巨型壽桃為她慶生，氣氛熱鬧。
