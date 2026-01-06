為什麼日本人每年的最後一餐是蕎麥麵？背後蘊藏的文化與象徵意義，從鄉愁到新年祝福。

在日本，還未等舊曆新年到來，人們已提前用「跨年蕎麥麵」迎接新年。這道象徵性的美食，成為許多日本家庭跨年夜的傳統選擇。蕎麥麵因其能在惡劣環境下生長，被視為力量與健康的象徵，而細長的麵條則代表長壽。在等同於除夕的12月31日，大掃除結束後，簡單又易於製作的蕎麥麵是填飽肚子的理想選擇，成為一年中最後一餐的最佳代名詞。

即便身處海外的日本人，對「跨年蕎麥麵」的鄉愁依舊濃厚。在美國一家日式餐廳內，廚師Masaaki Matsunami用兩種蕎麥粉製作自家手工麵條。他熟練地揉麵、桿麵、切麵，回憶起祖母炸天婦羅搭配冷蕎麥麵的幸福時光，讓遠在異鄉的顧客找回家鄉的味道。消費者佐藤洋介表示：「蕎麥麵不僅是一道料理，對我們來說，蘊含更多文化意義。每年能吃到它，總讓我覺得一整年圓滿，並為新的一年做好準備。」

為什麼日本人在跨年夜偏愛蕎麥麵？CNN記者Rina Nakano解釋：「蕎麥的韌性象徵著健康與力量，而細長的麵條則寄託了人們對長壽的期望。」這碗簡單的麵條，不僅喚起無數回憶，更是一種精神寄託，讓人們在寒冷的歲末中感受暖意，吃進健康與好運，迎接嶄新的一年。