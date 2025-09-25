【哈哈】為什麼日本人牙齒普遍凌亂 專家分析原因：蠻有道理！

關注日本文化尤其是日本娛樂的小朋友們會發現，眾多的日本帥哥美女明星英俊美麗的外表下隱藏著一口極其XX的牙齒，一旦張開嘴，那牙齒瞬間把顏值拉低好幾個層次。不僅是明星，日本普通民眾亦是如此。

《幸運☆星》中的柊鏡、《魔法少女小圓》裡QB的聲優加籐英美裡你們大概都認識，很美麗的一位大姐姐，但拍照時總會不自然的閉著嘴。

但是加籐英美裡突然一笑，原來有著一口亂牙！

之後加籐英美裡去做了牙齒矯正。

矯正後一改之前拍照的時候不自然的閉嘴狀態，整個長相大升級清純姊姊呀><

對～日本人牙齒不整齊已經成為他們的一個特點，讓不少人都困惑不已，為什麼在經濟如此發達，生活如此富裕的日本，他們的國民卻長了一口這麼凌亂的牙齒呢？

總結一下，造成這個現象的原因有如下幾個：

1. 亂牙是不好看，而且不容易保持清潔，不過很多日本人覺得有亂牙的年輕比較可愛。而且不少父母在牙齒矯正的問題上充分尊重孩子的意願，「即使自己認為有必要，只要孩子自己不願意我們也不強求。」所以，這是文化上的差異。

2. 還有一個原因就是日本的食物在變化，日本高速經濟成長以前日本人很少吃肉或動物性蛋白質，那時候因主食為米飯，菜是蔬菜、海苔、豆腐之類的。而日本人的顎骨比較大，咬力也很強，現代人很少吃很硬的食物，結果顎骨越來越小，但牙齒的大小和多少跟從前是一樣的，所以導致顎骨不能整齊的把牙齒收起來了。

3. 再者，日本的牙齒矯正費用相當昂貴，對於一般民眾來說是個不小的數目。況且矯正牙齒跟頭骨也有關係，日本人的矯正牙齒難度比較高，因為他們大多上顎骨比較小，下顎平面角大，加上東方人的骨頭又比西方人的硬，這些因素無形中加大了矯正牙齒的難度。

還有一種說法來自大阪大學的瀨村教授：

日本人牙齒不整齊是因為食肉不啃骨，因為小孩兒啃骨頭，可以使牙床受到強烈擠壓，這種擠壓對牙床是一種良性刺激，能夠迫使它充分長開，換牙以後就會長出整齊的牙齒來。

最後瀨村教授用刀來形容啃過骨頭和沒啃過骨頭的牙齒。

他說若經常啃骨頭，就像經過磨礪的刀，鋒利而漂亮；日本人的牙齒，因為不啃骨頭，所以就像銹的刀，無論質地好壞都無法發揮作用。

這種問題在第二次世界大戰的時候，曾給日本人帶來極大的麻煩，他們選拔飛行員的時候，一半以上被淘汰的原因竟然是牙齒不齊！

因為牙齒不齊，就無法咬緊氧氣面罩，所以不能當飛行員，瀨村教授認為這個先天的問題制約了日本飛行員的數量和素質，所以在二戰中空戰敗給盟國。

現代戰爭地面的戰鬥要靠獲得制空權才能取得勝利，因此，日本在二戰中戰敗，固然是因為法西斯政府受到世界的反對，戰略又出現錯誤，

但還有一個重要而直接的原因就是日本人的牙長得不齊⋯⋯

「聽起來感覺好有道理！」牙齒是門面無誤！真的很重要阿～

但牙齒亂還是很看基因啦～如果真的有一口亂牙，好好存錢去矯正吧！（小編正努力存錢中.....）