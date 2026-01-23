連日本人都看不懂的日文？ 這三種最困難 簡直超諷刺 ⋯

儘管是母語還是難免會有不明白的字眼出現～最近日本推特上就掀起一波「連日本人都看不懂的日文」話題，不少人被標題誤導以為是則「冷知識」分享，殊不知點進去卻能見人心黑暗的一面，看完讓網友直呼：這原來是一場諷刺啊！

暱稱為EFB的推友就在網上提出了3句「連日本人也看不懂的3大困難日文」！第一名為「在館內請保持安靜」、第二名「廁所清潔中」、第三名「禁止停車」。文一發出就吸引超過10萬人次按讚，還有大票留言回應。

從這篇文中可知字面上的「看不懂」，並非是不懂字的意思或不曉得念法，而是在諷刺部分人都不會照著明訂的規定走！底下也引出其他網友分享自認為「日本人也不懂的日文」：

▲我覺得很多人看不懂這句！（本櫃檯停止服務）

▲很多人看不懂「禁止攝影」、「禁止進入」耶！還是看不懂「禁止」兩個字？

▲每次都會有人擋路，就算不懂日文好歹也該看懂指示圖吧？（上樓靠左、下樓靠右）

▲我還以為第一名應該是「禁菸」呢！