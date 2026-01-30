宏福苑五級火｜置邦上月完約 民青局：合安將設居民溝通平台
自帶便當原來是主流！？日本人的午餐習慣大公開！
對學生或社會人士而言，午餐時間是忙碌生活中的一段休息時光。在台灣的人們時常一起訂購外送或到街角小店解決一餐，近期也開始流行自己準備午餐便當。而在速食店、咖啡廳、便利超商、牛丼專賣店、咖哩專賣店等等各種美食林立的日本，人們又是如何解決午餐的呢?
日本太太好賢慧!許多男性上班族的午餐居然是愛妻便當!?
相信大家都知道日本女性在製作便當方面的創意及手藝，而這些由太太為先生親自動手下廚的便當就被稱為愛妻便當。即使是現在會替先生製作愛妻便當的女性依然不少。根據Asahi青山ハッピー研究所(以下簡稱ハピ研)的網站調查結果發現，有31.5%的男性午餐是食用自己製作或是太太所準備的便當。這些上班族認為自己帶的便當不但好吃、營養又均衡，菜色也不像員工食堂一成不變，食品安全還能自己把關，比起外食安心許多。居次的是25.6%的人會去便利超商、便當專賣店等等的地方，購買現成的便當當作午餐，原因大多是沒時間慢慢吃午餐，只好到附近買個便當外帶回辦公室吃。而外食的比例則是第三位，24.8%的人會在店內吃午餐。看來由於中午休息時間比較緊湊，大部分的上班族們與其到外面吃飯，還是會選擇自己帶或是購買市售的便當在辦公桌上吃午餐。
約30%的日本OL午餐會自己帶便當
根據ハピ研的調查，有58.8%的女性午餐居然是「在家裡吃自己做的午餐」，其中大部分是擔任家庭主婦的女性，因為中午通常是一個人在家，所以會簡單地用冰箱剩餘的食材或是把前一天的晚餐當作午飯解決一餐。也有上班族女性表示因為公司離住家很近的關係，可以直接回家吃午餐。排名第二的是「自己帶便當到公司吃」，有29.2%的日本上班族女性會選擇自己帶便當，而且因為現在許多日本的公司都設有微波爐，中午常常可以看到大家在微波爐前排隊熱便當的情形。這些便當通常是已婚上班族女性在替小孩、先生做便當的時候，利用剩餘的食材順便替自己準備的。對於許多日本人妻而言，如何讓先生及小孩的便當兼具外觀及營養是每日的功課，也因為這樣才誕生了各種可愛的造型便當，目的就是希望打開便當時的驚喜能夠讓享用的人更愉快，而自己要吃的便當就不需要花太多心思在上面了。
特地自己帶便當最重要的理由是?
無論是男性或是女性，大多數人午餐都選擇自己帶便當，但是製作便當也是需要花時間的，讓日本人願意這樣勤勞準備便當的理由是什麼呢?從ハピ研的調查可以得知，有42.7%的人是因為自己帶便當可以省下午餐費。在日本外食並不便宜，一餐或多或少都需要500~1000日圓的支出，每天累積下來將會相當可觀。在這人人講求小資的時代，寧願自己多花點時間準備料理、省點飯錢的人當然也變多了。另外自己做便當的話，食材來源跟烹調方式都能夠自己選擇，有些注重食安及營養均衡的日本人是基於此原因而自己做便當。現在的超市也會販售冷凍的炸雞、小菜等等，讓製作便當變得輕鬆省時，不像以前需要耗費大量時間精力才能做出精美的便當，因此選擇自己帶便當的日本人也越來越多了。
中午吃外食的話最在意的重點是?
而選擇在店內食用午餐的人們，最在意的點又是什麼呢?在緊湊的午間時刻，最讓人在意的就是「點餐後是否能盡快出餐」，有將近半數的人們都相當重視餐點的出餐速度，出餐速度提高的話，也能提高餐廳翻桌率，即使人很多也不需要花太多時間排隊。第二名則是「是否有每日更換的午間菜單」，而「營養是否均衡及食材來源是否嚴格把關」則是落到了第三名。從以上可以看出在午餐方面日本和台灣的外食族相比，台灣的外食族通常在乎的是食物的美味程度，而日本外食族則認為時間是最重要的，第二是餐點內容的變化，最後才是健康營養方面的問題。是否能有效率的利用有限的時間，是時間觀念重的日本人相當重視的一點，也是忙碌日本人的生活原則之一。
外食的男性都吃些什麼呢?
名列外食男性食單前三名的分別是「蕎麥麵、烏龍麵店」、「定食店」、「拉麵店」。第一名的「蕎麥麵、烏龍麵店」因為便宜、大碗又好吃而且不太需要等待，成為了上班族午餐的外食第一選擇。些微差距居第二的「定食店」則有著白飯好吃，還可以無限續的特色，對於食量比較大的男性來說可以吃得很滿足，而且定食店的午間套餐通常會每日更換，充滿變化的菜單也是吸引人的地方。第三名的「拉麵店」則是因其快速的翻桌率及麵類能夠快速吃完的特性，在時間有限的午餐時刻無疑是最佳的選擇。
那麼外食的女性又都去哪裡吃午餐呢？
相較於男性，外食的女性午餐常去的店家則大為不同。外食女性常去的店家前三名分別是「家庭餐廳」、「義式餐廳」、「速食店」。由於日本女性幾乎不會一個人去拉麵店、定食店等等的地方，因此中午吃飯的地方也都會選擇女性獨自前往也不用在意他人眼光的店。「家庭餐廳」正是因為菜單豐富、選擇多樣，又有飲料自助吧，帶小孩進店也不會受到拒絕，無論是聚會聊天或是一個人去吃飯，都能讓女性顧客感到輕鬆自在，才領先其他選項成為榜上第一名。第二名的「義式餐廳」受到歡迎的原因則是店內氣氛安靜舒適，而且義式餐廳的裝潢或菜單都比較時髦，對於追求優雅、時尚的新潮女性來說是再完美不過的選擇。相較於外食男性的前三名都是日式料理，外食女性的前三名卻都是洋式料理，這樣完全相反的情況也是日本人對於午餐選擇相當有趣的地方。
日本人午餐都花多少錢呢?
對於想省錢的日本人在午餐平均花多少錢的問題，整體有58％、外食有20%的人回答「不到500日圓」，因為日幣的500日圓剛好是一枚銅板，有不少人希望能夠在一枚500日圓銅板以內解決午餐。而習慣外食的人裡面大概有32.8%希望將午餐費控制在500至1000日圓，也因此可以看見許多店家午餐時間會在店門口販賣便宜又好吃的便當。像是東京車站附近的丸之內地區林立著許多辦公大樓，中午常常可以看見東南亞餐廳、中國料理餐廳等等的店家推出餐車來四處販賣午餐便當，這些便宜又能快速帶走的料理成為了許多上班族午餐的最佳選擇。中午時段想省點錢的觀光客不彷可以去試試這些有午間優惠的餐廳，能夠滿足味蕾也不傷荷包。
日本人連午餐時光也是分秒必爭
相對於台灣人吃飯皇帝大的性格，常常可以看到辦公室還沒中午就在討論午餐該叫哪間外送、今天要點哪道菜的畫面。但日本卻是連午餐時間也是一刻都不得閒，為了替下午的工作充電，如何在效率、營養、滿足之間取得平衡對日本人也是生活的一大考驗。這樣看來可以好好坐下來吃一頓悠閒的午餐對日本人來說似乎是相當難得的一件事情呀。
