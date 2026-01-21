日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯

近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」提出觀察，指出這種情況去年開始加劇，但不僅限於台灣旅客，而是整體外國遊客都受到影響。

日本人態度變不好的原因

定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」在臉書發文分析，這種「日本人對外國遊客友善程度下降」的現象在去年開始明顯加劇，他覺得跟X平台上，大量出現外國遊客在日本不遵守規則、破壞環境的貼文有關。

這類負面消息傳播速度快、留言眾多，曝光率極高，引起許多日本網友的共鳴，也逐漸影響日本人對觀光客的觀感，「本來沒有討厭外國旅客的日本人也看得到這些壞新聞的話，可能很容易被他們洗腦性看法傳染吧」。

而且日本政府持續推動觀光政策，加上當地貧困人口增加，這種針對外國遊客的負面情緒恐怕會持續惡化，「我認為日本人討厭外國旅客的方向絕對不會改善，只會越來越增加」。

台灣旅客負面消息少

不過「日本人的歐吉桑」指出，雖然真的很常看到外國人在日本做壞事的新聞，但針對台灣旅客或在日台灣人的負面新聞或評論卻相對罕見，所以這件事準確地說應該是：「日本人對外國遊客（台灣之外）友善程度降了」。

不要期待３日本城市友善

對於這種現象，「日本人的歐吉桑」特別提醒，東京、大阪、京都等大城市已不再是能期待體驗日本人傳統友善接待的地方，這些城市已轉變為「國際性的商業魔都」，因此他推薦大家到福岡玩，不僅交通方便、自駕安全，食物很好吃，物價也相對便宜，「而且外國旅客不多，可以專心享受真正日本的旅遊」。

▲「日本人的歐吉桑」提醒，東京、大阪、京都已轉變為「國際性的商業魔都」。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

日本人的歐吉桑

網址：https://www.facebook.com/share/p/15yBMsBX2P/

