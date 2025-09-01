日本人長壽晚餐菜單大公開！「這樣吃」抗炎控糖又延壽，輕鬆維持體重不怕老

為什麼日本人總能保持苗條身形、活力充沛，甚至普遍非常長壽？日本的飲食文化不僅注重營養均衡，還蘊含著許多智慧。人們常說「你吃什麼，就成為什麼」，而日本人的飲食方式正是好好詮釋了這句話的代表。如果希望擁有如日本人般的健康體魄，不妨從今天開始調整晚餐菜單，讓這種簡單而平衡的飲食方式，成為你的日常習慣！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

日本人長壽晚餐菜單大公開 「腹八分目」是甚麼？

抗衰老醫學專家 Vicente Mera 醫生在其著作《Young at Any Age 任何年齡都年輕》中，揭示了日本人的長壽秘訣之一：「hara hachi bu（腹八分目）」，也就是只吃到八分飽，這樣不僅能控制熱量攝取，還能讓身體適應偶爾的飲食變化。

圖片來源：getty images

日本人長壽晚餐菜單：一主一湯三菜

然而，長壽的關鍵遠不止於此，日本傳統飲食結構「一主一湯三菜」。所謂「一主一湯三菜」，簡單來說就是一碗湯、一道主菜、兩三道配菜，再搭配米飯，形成營養均衡的一餐。這種飲食模式廣泛出現在日本人的晚餐與午餐之中。而日本的飲食哲學「少即是多」強調尊重食材原味，並根據時令選擇食物。例如，在寒冷的冬天吃當季的蘿蔔、牛蒡根等蔬菜，而非進口水果，才能真正與自然和諧共存。

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

日本人長壽晚餐菜單詳細餐單

主菜：通常選擇富含蛋白質的食材，尤其以魚類為主，例如三文魚、鯖魚或鰤魚，這些魚類富含 Omega-3 脂肪酸，有助於降低發炎反應並保護心血管健康。相較於紅肉，魚類更易消化，且不會增加身體的炎症負擔。

圖片來源：getty images

湯：日本人的餐桌上湯品扮演著重要角色。飯前喝熱湯能幫助消化，並帶來飽足感，讓人更容易控制食量。日本最常見的湯品包括味噌湯、南瓜湯，甚至加入剩餘蔬菜燉煮的清湯，不僅美味健康，還能減少食材浪費。

圖片來源：getty images

配菜：傳統日式配菜包含豆腐、紅蘿蔔、蘿蔔、牛蒡等根莖類蔬菜，這些蔬菜富含纖維，有助於促進腸道健康，同時提供多種維生素與礦物質。透過蒸、燉、拌等低油烹調方式，不僅能保留食物營養，還能減少額外熱量攝取。

圖片來源：getty images

米飯：不少日本人會選擇糙米或混合穀物替代白米，因為這類穀物的纖維含量較高，能穩定血糖並延長飽足感。適量的碳水化合物攝取，有助於維持身體能量，同時避免過量導致的血糖波動。

圖片來源：getty images

發酵食品：將日式腌菜（Tsukemono）納入日常飲食，有助於維持腸道菌叢平衡。這些發酵蔬菜富含益生菌，而良好的腸道健康能提高營養吸收率，減少身體毒素積累，進而促進整體健康。

圖片來源：getty images

為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

張栢芝「柳飄飄」少女孖辮造型驚喜現身林家謙演唱會！45歲零走樣保養秘訣：多忙也要保濕

43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來

42歲陳妍希離婚後魅力狀態更佳？告別婚姻、回復單身的自愛哲學：兩個人不幸福，不如一個人過