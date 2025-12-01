日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法

示意圖：翻攝自pixabay

根據過往的醫學調查，日本人都是全球平均壽命最長的國家，排除先天的基因以外，日本東北大學醫學系研究顆，曾經發表一則統計了9.2萬人的研究數據，

認為日本人之所以長壽，跟飲食習慣息息相關，究竟日本飲食有什麼特點可以降低死亡風險？

１、食物烹調方式

較少油炸、煎煮等方式，相對油脂攝取較少

２、多吃蔬菜

日本人主食是米飯，但常常會搭配海藻類或是黃綠色蔬菜等等，這些食物都富含微生物跟礦物質，可有效減少心血管疾病。

３、多喝茶

日本擁有茶道文化，很多日本人都喜歡喝茶，可以藉此去油解膩，茶葉中的茶多酚也有抗氧化物質，對於心血管健康有助益，同時幫助新陳代謝及血液循環。

４、多吃魚類

日本跟台灣一樣四面環海，海產豐富，民眾也養成喜好吃海鮮的習慣，魚類富含不飽和脂肪酸，相較豬肉、牛肉等動物性蛋白質，

可降低心臟跟腦血管疾病的風險。

５、飲食適量

日本的飲食文化會將食物放在不同小碟子，每碟份量不多，可以吃到適量的7、8分飽，減少暴飲暴食的機會，不會吃得過飽。