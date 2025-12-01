宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法
日本人長壽的祕密？ 五種重要的飲食方法
根據過往的醫學調查，日本人都是全球平均壽命最長的國家，排除先天的基因以外，日本東北大學醫學系研究顆，曾經發表一則統計了9.2萬人的研究數據，
認為日本人之所以長壽，跟飲食習慣息息相關，究竟日本飲食有什麼特點可以降低死亡風險？
１、食物烹調方式
較少油炸、煎煮等方式，相對油脂攝取較少
２、多吃蔬菜
日本人主食是米飯，但常常會搭配海藻類或是黃綠色蔬菜等等，這些食物都富含微生物跟礦物質，可有效減少心血管疾病。
３、多喝茶
日本擁有茶道文化，很多日本人都喜歡喝茶，可以藉此去油解膩，茶葉中的茶多酚也有抗氧化物質，對於心血管健康有助益，同時幫助新陳代謝及血液循環。
４、多吃魚類
日本跟台灣一樣四面環海，海產豐富，民眾也養成喜好吃海鮮的習慣，魚類富含不飽和脂肪酸，相較豬肉、牛肉等動物性蛋白質，
可降低心臟跟腦血管疾病的風險。
５、飲食適量
日本的飲食文化會將食物放在不同小碟子，每碟份量不多，可以吃到適量的7、8分飽，減少暴飲暴食的機會，不會吃得過飽。
其他人也在看
天氣冷「被窩裡滑手機」睡著超傷身！ 醫警示：亮光入睡，糖尿病風險大增67%
天氣轉涼，很多人喜歡洗完澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險。新竹「初日診所」院長魏士航醫師指出，研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！姊妹淘 ・ 1 天前
日本關西機場披露12月第二周中國航班減34%
踏入12月旅遊旺季，日本關西機場財務報告披露，受中國民眾避免赴日的影響，來往關西機場與中國的12月第二周航班數量較預期減少約34%，相信情況將持續。包括旅遊熱點大阪在內的關西地區依賴旅遊業，中國遊客減少勢影響消費收益。日本首相高市早苗涉台言論導致中日關係惡劣，中國外交部發言人林劍昨敦促日方嚴肅對待中方要求，老老實實收回am730 ・ 23 小時前
iHerb全單75折！兒童supplement暢銷排名Top10：破12萬滿分好評維他命D3、轉季必食維他命C低至$44
iHerb正推Black Friday與Cyber Monday限時優惠，即日起至12月3日凌晨2點，買滿$60美元（約港幣$471）並輸入優惠碼，即可享全單75折優惠！今次Yahoo購物專員為大家整合iHerb兒童supplement暢銷排名Top10，當中有破12萬滿分好評、總評分高達4.9分的維他命D3，還有不少維他命軟糖、魚油產品上榜，部分更可以讓嬰幼兒服用，若想食得安心，亦可參考醫生意見。Yahoo Food ・ 1 天前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 1 天前
瑞士公投壓倒性否決對富豪徵50%遺產稅
瑞士周日舉行公投,由民眾決定是否向身家逾5000萬瑞士法郎(約6200萬美元)的富豪,徵收50%遺產稅,結果被選民以78%的壓倒性高票否決,較之前民調的結果更高。事實上,就連瑞士政府也呼籲選民投票否決。infocast ・ 1 天前
中方船隻接近中日雙方爭議島嶼 日本要求離開
（法新社東京2日電） 中國兩艘海警局的船隻今天凌晨相繼駛入中國與日本之間有主權爭議的島嶼附近後，約在3小時過後駛離現場。日本第11管區海上保安本部的資訊，這兩艘中國海警船在今晨2時30分左右駛入釣魚台列嶼赤尾嶼（日本稱尖閣諸島大正島）周邊日本主張的「領海」，並嘗試接近一艘正在作業的日本漁船，後來這兩艘中國海警船被日方的巡邏船要求離開。法新社 ・ 12 小時前
川普MRI檢查引關注 白宮醫師：心血管健康極佳
（法新社華盛頓1日電） 美國總統川普不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。川普10月10日突然造訪華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center），由於這不是例行年度健檢，因而引發各界臆測。法新社 ・ 19 小時前
中國生物製藥(01177.HK)TRD208完成I期臨床試驗首例患者入組
中國生物製藥(01177.HK)公布，集團自主研發的國家1類創新藥TRD208在中國開展的I期臨床試驗已順利完成首例患者入組。TRD208是一款全球首創的非阿片類多靶點多模式鎮痛創新藥，有望成為急性疼痛領域的重磅藥物。 TRD208具有獨特的多靶點作用機制，可以阻滯中樞神經的NaV1.7、NaV1.8等多個與疼痛相關的傳導通路，同時還具有非甾體類抗炎藥(NSAID)外周抗炎鎮痛的作用。(de/d)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
40歲滿島光仍美得像First Love，「素肌美人」的習慣是把保養極簡化
在《First Love》紅遍亞洲後，誰不幻想自己的青春裡有滿島光？被稱為「素肌美人」的滿島光，今個月迎來40歲生日，無論是肌膚還是整個人的氣場，都散發閃閃發亮的色彩。原來她的保養祕訣閃把護膚過程極簡化，簡單就是最適合她的方法。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
韓國空姐推薦美白方法：維他命C + 穀胱甘肽吃出透亮感藝真認為，內在調理與外部保養同等重要。她每天都會固定補充維他命C，幫助抗氧化與提亮膚色；此外，她也跟隨身邊朋友的腳步，補充穀胱甘肽，這有助於代謝黑色素，讓膚色看起來更均勻淨白。透過持續的營養補充，為肌膚打好...styletc ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
食物安全｜HKTVmall有售開心果醬檢出黃曲霉毒素超標！食安中心呼籲停止食用、或增患癌風險
開心果愛好者要留意！食環署食物安全中心於11月27日公布，透過恆常食物監測計劃，從HKTVmall英式超市抽取來自意大利的開心果醬Convivia Pure Pistachio Paste Deluxe 100%進行檢測，結果顯示樣本每公斤含十五微克黃曲霉毒素，比《食物內有害物質規例》（第132AF章）規定可容許量高出五微克。食物安全中心更指出「天然存在的黃曲霉毒素已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌，長期攝入可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。」Yahoo Food ・ 12 小時前
加科思KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)宣布，公司自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)，聯合SHP2抑制劑JAB-3312(sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果，正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。這項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得了71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水準。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展3期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯合治療方infocast ・ 1 天前
加科思(01167.HK)KRAS G12C與SHP2聯合療法數據見刊《柳葉刀呼吸醫學》
加科思(01167.HK)公布，其自研的KRAS G12C抑制劑戈來雷塞(glecirasib)聯合SHP2抑制劑JAB-3312 (sitneprotafib)的臨床I/IIa期研究成果正式發表於國際頂級醫學期刊《柳葉刀呼吸醫學》(《The Lancet Respiratory Medicine》，影響因子32.8)。這是全球首次有KRAS G12C與SHP2雙口服小分子聯合療法的系統性臨床資料登上該權威期刊。 公司指出，該項開放性的臨床1/2a期研究在中國開展，共納入171例KRAS G12C突變非小細胞肺癌(NSCLC)患者，其中包含102例既往未接受過系統治療的初治患者。結果顯示，這一組合方案在一線患者中取得71%的客觀緩解率(ORR)及12.2個月的中位無進展生存期(mPFS)，在KRAS G12C的相關一線治療方案中顯示出領先水平。相比目前常規免疫＋化療的一線標準治療，這一化療替代方案展示出高度競爭力。 目前，KRAS G12C抑制劑與SHP2抑制劑正在中國開展三期臨床試驗，將在一線患者中直接對比該聯合方案與現行標準治療路徑，推動該雙口服組合成為全球首個有望獲批的SHP2聯AASTOCKS ・ 1 天前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 14 小時前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
李美慧罕晒坐飛機頭等艙照片惹粉絲驚嘆 與富豪老公相差25年曾不被睇好
有「御用宮女」之稱嘅李美慧於2018年嫁畀大25歲嘅百億富商曾文豪，婚後先後誕下一女一子，選擇淡出鎂光燈，專注家庭生活。身為百億豪門媳婦嘅李美慧從不張揚，絲毫不炫富，更不時帶孩子去茶餐廳用餐。然而，李美慧喺日前於社交平台罕晒搭乘飛機頭等艙嘅照片；照片中，李美慧身處飛機頭等艙，悠閒地看著電影，面前擺滿精緻果盤和魚子醬，寫道：「Hi Dubai。」引來粉絲驚嘆。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前