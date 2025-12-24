日本伴手禮場調查！中、港、台、韓「心意」拆解 附日本 OMIYAGE 四款人氣之選

去日本旅行，回來拎著一大袋手信，幾乎已成為港人的指定動作。但原來這些看似「例行公事」的伴手禮背後，藏著的是職場關係、社交形象，甚至是個人品味。最新一項橫跨中國內地、香港、台灣及韓國的日本伴手禮選購行為調查，就為這個看似日常的小動作，拆解出幾個很「港式」的特點。





伴手禮是文化 不只是紀念品

日本的「お土産（Omiyage）」文化，本身就不等同一般紀念品，重點並非「買來留念」，而是「帶回來分享」。由最初在神社帶福氣回家，到今天旅後為親友同事帶地方特產，伴手禮變成一種體貼、守禮、維繫關係的儀式。這次由日本OMIYAGE振興會在2025年11月進行的跨市場調查，訪問了來自中、港、台、韓共2,158名消費者，想看看現代人究竟怎樣看和怎樣買這份「心意」。​

結果顯示，伴手禮可說是「幾乎全民必買」，接近98.7%受訪者表示會買，平均消費約100至150港元，反映市場需求龐大。以旅遊平台數據推算，港人今年平均外遊約3次，較全球平均的2.4次為高，意味著手信市場其實有著可觀的反覆需求。調查中最「港味」的一個發現，是香港人在職場送禮的積極程度，明顯高於其他地區。雖然整體而言，大家買手信主要還是送給家人（82.8%）、朋友（69.2%）及伴侶（49.1%），但送同事（38.3%）及上司（16.2%）的比例亦不可忽視。





日本 OMIYAGE 四款人氣之選

順著這次調查，日本OMIYAGE振興會亦從北海道、東京、京都、福岡四個深受台港旅客歡迎的地區，挑選出幾款具有代表性的高質伴手禮，希望以「OMIYAGE+」概念，重新包裝「把更好的東西，送給更珍貴的人」這個日本價值觀。​





北海道：SNOW MILK CHEESE

由四位北海道芝士達人監製，主打鹹香牛油風味貓舌餅，配奶香白朱古力忌廉與芝士朱古力裝飾，口感酥脆又帶濃郁乳香，充滿北海道的雪國聯想，非常適合用來表達掛念與關心。​





東京：NEWYORK PERFECT CHEESE

屢被評為「來日本必買 No.1 點心」，由前白宮糕點主廚、日本首位頂級芝士大師及法國MOF芝士大師聯手打造。歌達芝士風味的香脆貓舌餅皮包裹濃厚忌廉與朱古力，兼顧香氣、口感與層次，既有話題性，又夠體面。​





京都：IKKYU

以京都宇治抹茶為主角，將抹茶忌廉與白朱古力點綴在格紋貓舌餅上，低溫烘焙保留茶香深度，味道既細膩又有餘韻。整體氛圍偏向靜謐、雅致，很適合送給重視文化底蘊與儀式感的對象。​





福岡：AMANBERRY

選用獲金氏世界紀錄認證的福岡草莓品種「甘王（AMAO）」，以薄脆餅搭配入口即化的生朱古力和香甜多汁草莓，整體像迷你版士多啤梨忌廉蛋糕。甜度、香氣與層次感都相當突出，是很適合送給重要之人的「甜點系愛意代表」。



