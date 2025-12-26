日本便利店自助付款機「散銀變紙幣」，旅遊KOL教路「貼士」惹爭議，聰明還是自私？

去日本旅行，總會儲下不少硬幣，放於銀包既重亦不方便。近日有旅遊KOL分享「散銀變紙幣」的妙法，於便利店購物時，把所有硬幣倒進自助收銀機，再以紙幣找續。不過，此做法引起網民熱議，有人說「太聰明」，亦有人直斥「不尊重」。那麼這方式是貼士還是踩界？

有旅遊KOL拍片示範，在日本便利店購物時，把大量硬幣投入自助付款機。（網絡圖片）

便利店自助機變身「找換機」聰明還是自私？

有旅遊KOL拍片示範，在日本便利店購物時，把大量硬幣投入自助付款機，利用機器找續功能，將硬幣轉成紙幣。此方法無需額外手續費，操作簡單快捷，視為「散銀救星」。網絡上反應兩極，有人認為做法聰明，解決散銀煩惱；但亦有網民批評此舉不當，質疑是否濫用機器功能，有聲音擔心會影響香港旅客形象。

利用機器找續功能，將硬幣轉成紙幣。（網絡圖片）

用得其所 顧及他人感受與當地習慣

根據日本的《貨幣單位及硬幣發行法》第7條，商戶可拒收超過21枚同類硬幣，而此條例主要針對人工收銀，自助付款機暫未受此限制。日本媒體指出，雖然未違法，但建議每次投入硬幣不超過20枚，避免機器故障及影響其他顧客體驗。若真有需要使用自助機兌換硬幣，建議先向店員查詢，避免一次過投入過多硬幣，尊重當地文化及商戶運作，做個有禮旅客，可考慮其他方式處理硬幣，如作捐款或留作紀念。

