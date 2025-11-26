日本兩官員爆性醜聞下台 男知事涉向員工傳性騷擾訊息 女市長涉與已婚高官酒店幽會︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】日本兩名官員先後宣布辭職，分別涉性騷擾訊息及多次與下屬到酒店，被指影響公眾信任與市政運作。福井縣知事杉本達治因向多名職員發送帶有性騷擾性質的訊息而決定辭職，而群馬縣前橋市市長小川晶則因多次與一名已婚的高級市府官員到訪酒店，在市議會準備啟動不信任動議前，提交辭職信。

杉本達治

向 6000 名職員調查曾否遭性騷擾

綜合外媒報道，現年 63 歲、福井縣知事杉本達治日前宣布辭職，原因是向多名職員發送性騷擾訊息。他在記者會上表示，事件削弱公眾信任，形容自己承受「極其沉重的責任」，並承認曾向舉報者及其他職員發送不當訊息，但未有公開內容。

當地早前委託獨立律師展開特別調查，向約 6,000 名職員調查是否曾成為性騷擾的對象。調查結果已在本月結束，預計將於明年公布。杉本自 2019 年首次當選知事，目前正處於第二任期。他表示，鑒於議會即將召開新會期，希望盡快結束混亂，為縣政「重整局面」。

小川晶（右）

前橋市首名女市長 逾 10 次與已婚高官到酒店

同日，群馬縣前橋市亦有市長請辭。市長小川晶因多次與一名已婚高級官員前往酒店，引發市議會強烈要求她下台，最終在昨日（25 日）遞交辭職信。當地原定周四就她的市長不信任動議表決，但因她已提交辭呈，議會將重新商討後續安排。

身為律師出身的政治人物，小川晶是前橋市自 1892 年建市以來的首位女市長，她於去年上任，當時以大比數擊敗了獲自由民主黨和公明黨支持的原任市長。

小川在社交平台 X 表示，經反覆思考後決定離任，認為必須為所作所為負責。她認為如需補選，會再度參選，並呼籲市民繼續支持她治理城市。她承認自 2 月起與該名官員多次到酒店，累計超過 10 次。雖然市議會不斷促請她下台並重新尋求民意授權，但她一度堅稱會留任，甚至願意接受減薪一半。