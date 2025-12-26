日男偽造醫生紙。(AI製圖)

日本青森縣一個地方公務員，被指多次透過偽造醫生紙騙取病假，在1年之內就申請了242日的假期，最終被揭發遭免職。

青森縣的五戶町在周四（25日）公布，町的都市發展計劃課一名20多歲的主管，在今年分別在3月、5月及10月，共3次以同一疾病向町政府申請休假，包括申請了最多180日的病假，以及62日有薪假期，其間合共獲得241萬日圓（約12萬港元）的薪酬。直到男子第3次申請休氯時，町政府內一位職員與男子提交同一病院開出的醫生紙，被發現兩者的格式有別顯不同，在經過人事部門確認男子是自製有關醫生紙。

最後町政府解僱該名男子，指他違反守則、玩忽職守以及有辱公務員身份。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本公務員偽造醫生紙-年放242日大假遭解僱/631172?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral