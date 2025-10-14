專訪赴台做「鏟子超人」咖啡師：港人內在係善良
日本公司發佈全身水療浴缸 提供日常放鬆體驗
日本最近在個人衛生方面邁出了重要的一步。日本的一家衛浴設備製造商 Science Co. 發佈了他們的最新創新產品，名為「未來的人類洗衣機」（Mirai Ningen Sentakuki），這是一個全自動的衛浴系統，能夠讓淋浴變得無需雙手操作，猶如享受水療般的體驗。目前，這一未來派裝置已在2025年大阪博覽會上展出，吸引了大量觀眾的關注與好奇。根據該公司進行的一項調查，80% 的使用者對這一體驗表示滿意，另有五分之一的人則認為這一體驗令人滿意。
這台新機器的外觀像是一個光滑的超大浴缸，配有一個圍繞使用者的篷蓋。使用者進入後，可以在浴缸柔軟的輪廓內部舒適地躺下，然後門會緊閉。內建的顯示屏會啟動，顯示如柔和的海浪、柔美的日落和舒緩的海岸聲音等平靜的視覺效果。接著，溫暖的肥皂水會自動填充至胸部高度，無需任何動作便可完成清洗。整個過程僅需幾分鐘，讓參與者感到神清氣爽、放鬆和潔淨。
與傳統的淋浴或浴缸不同，人類洗衣機並不依賴手動控制。它內部的精密傳感器不斷測量水位、溫度和流量，以維持最佳的舒適度。該系統將浸泡水保持在理想放鬆的華氏100度（攝氏38度），並在沖洗過程中稍微降低溫度，以提供輕柔的清新感。該公司還強調，這不僅僅是為了方便，還考慮到了可持續性。洗衣機在每個階段都能智能回收和過濾水源，從而減少水的使用量。
內建的揚聲器為使用者創造沉浸式的體驗。這些視覺效果來自自然紀錄片的素材，為每個洗澡過程循環約五分鐘，讓使用者有足夠的時間放鬆，而不會過度延長浸泡時間。Science Co. 表示，這一設計理念根植於日本幾百年的沐浴文化中，認為衛生和放鬆是日常健康的重要組成部分。該公司早在幾年前便首次提出了人類洗衣機的概念，並將其視為未來衛浴的願景。憑藉感測技術、自動化和設計，這一構想如今已轉變為一個完全功能的原型。
公司代表表示，這款產品不僅是為了科技愛好者而設計，而是針對所有希望在日常生活中尋求舒適、便利或時間效率的使用者。未來的版本可能還會包括基於個人喜好調整設置的AI驅動個性化選項，包括溫度、氣味或聲音的調整。洗衣機的概念並不完全新穎。早在1970年日本世博會上，三洋電機便推出了這一概念的首個版本。那一原型使用熱水、氣泡和塑料按摩球進行清洗，並提供舒緩的體驗，但該機器從未進入商業生產。Science Co. 的董事長青山康幸受到這一創新的啟發，重新構思了如今的樣子。他還確認已有1,000名賓客體驗過這一未來派設備。該公司計劃在博覽會後推出一款大眾市場版本，儘管尚未確定發佈日期或價格，但對於該產品的潛力仍然充滿信心。
