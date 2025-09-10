日本公園內出現「小心落龜」告示 原因曝光

▲日本廣島市植物公園出現落龜注意告示牌，引發討論。（圖／翻攝自Ｘ）

[NOWnews今日新聞] 走在公園內竟也要注意落石？在日本廣島市植物公園內，近日放上一塊警示標語，乍看之下是要提醒民眾注意落石，但靠近仔細一看，警示牌的圖示竟然是一隻烏龜，並寫到「落龜注意」警語。

根據與朝日新聞合作的媒體哈芬登郵報(Huffington Post)報導，廣島市植物公園在社群平台X發文表示，日前在閉園作業時，有工作人員發現，一隻石龜從公園的斜坡上掉了下來。因此在現場設置了「落龜注意」的告示牌，大家如果看到告示牌，請留意是否有烏龜掉下來，並小心通行。

由公園的社群平台貼出的告示可看到，這個「落龜注意」的告示牌坐落在一處陡坡旁，將大家時常看到的「注意落石」的石頭圖樣改為烏龜翻滾的示意畫面，看似有些逗趣。

告示透過社群曝光後，吸引數百萬網友觀看，有人貼出瑪利歐賽車的藍色「刺刺龜殼」戲稱，「有時會有藍色的烏龜會從天上掉下來」、「如果看到烏龜掉下來，那應該代表運氣很好」、「我以前在NHK節目裡看過介紹，日本的池龜有遠離水的習慣，真是讓人驚訝」。

根據廣島市植物園的介紹，這座植物園的面積約為廣島市民棒球場的五倍，栽培著來自世界各地的豐富植物，約有1萬個品種、23萬株植物。在大型玻璃溫室裡，可欣賞稀有的蘭花、熱帶果樹、棕櫚樹等熱帶植物。室外則有玫瑰園、日本庭園，以及牡丹、山茶花、櫻花等當季花卉。

