日本公明黨宣布退出執政聯盟 自民黨高市早苗須另覓合作對象｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》報道 ，跟自民黨合作逾四分一世紀的公明黨宣布退出執政聯盟。

公明黨黨魁齊藤鐵夫今日（10 日）跟自民黨總裁高市早苗會面，會後齊藤鐵夫公布有關消息。齊藤鐵夫並且表示，在稍後舉行的首相指名選舉當中，將會投票給自己，而不會投給高市早苗。

日本政府原本與自民黨計劃在下周三（15 日）召開臨時國會選出首相，但由於自民黨跟公明黨近日就執政聯盟的協商，消息人士表示首相指名選舉已經要推遲至本月 20 日或之後舉行。

日本眾議院 465 席當中，自民黨跟公明黨分別有 196 席和 24 席，兩黨合共 220 席亦未能達到過半門檻。至於由前首相野田佳彥領導，屬於自民黨最大對手的立憲民主黨黨團就有 148 席，另外日本維新會和國民民主黨黨團就分別有 35 席和 27 席。要在首相指名選舉當中勝出，高市早苗現時需要尋求其他在野黨派的支持。

政治獻金問題兩黨現重大分歧

高市早苗在上周六（4 日）當選自民黨總裁後，本周跟齊藤鐵夫先後多次召開會議商討執政聯盟發展。日本傳媒周二（7 日）報道，齊藤當日與高市會談時表示，隨著中俄朝關係的加強，日本周邊安全環境日益嚴峻，「參拜靖國神社不應成為外交問題」，高市表示認同，並考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。

不過，自民黨跟公明黨在政治獻金問題上始終未能達成一致共識。事件源於前年年底，自民黨多個派系被爆出未將部份捐獻寫入政治資金收支報告中，事件導致多個派系解散，岸田文雄政府並且出現個別內閣成員被免職和主動辭職。

公明黨過往持續要求自民黨須認真處理政治獻金問題，齊藤並且在跟高市的會談當中，要求自民黨加強對企業和團體政治獻金的監督，包括限制企業政治捐款渠道，但公明黨內部認為高市未能給予滿意答覆。此外，作為政治獻金醜聞一員的萩生田光一，近日獲高市任命為自民黨代理幹事長，亦引起公明黨不滿。公明黨內部昨晚召開會議，與會者提出公明黨退出執政聯盟的可能性，並表示交由黨魁作最終決定。

齊藤鐵夫和高市早苗今早仍就執政聯盟發展進行協商，最終齊藤表示公明黨會退出執政聯盟。 (Photo by JIJI Press / AFP)

上世紀末獲小淵惠三邀請合組執政聯盟

前身為「公明政治聯盟」的公明黨在 1964 年成立，政黨創立至今一直獲佛教團體「創價學會」持續支持。1999 年，首相小淵惠三邀請公明黨與自民黨結盟，開始了兩黨的長期合作。兩黨一度因為 2009 年眾議院選舉慘敗而下野，其後在 2012 年眾議院選舉捲土重來，自民黨重新獲得執政地位後，再次維持兩黨執政聯盟至今。

政治立場方面，公明黨一直維持中間路線，反對自民黨內部期望修改《憲法》，包括將「自衛隊」更名為「國防軍」的訴求，另外亦曾經反對前首相安倍晉三修改「集體自衛權」釋義。外交方面，公明黨亦主張跟鄰國包括中國保持對話，對於首相參拜靖國神社抱持反對態度。因此有意見認為，公明黨過往在執政聯盟能夠達致牽制自民黨的作用，避免自民黨部份右翼主張坐大。