衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
日本公明黨宣布退出執政聯盟 自民黨高市早苗須另覓合作對象｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】《日本放送協會》報道 ，跟自民黨合作逾四分一世紀的公明黨宣布退出執政聯盟。
公明黨黨魁齊藤鐵夫今日（10 日）跟自民黨總裁高市早苗會面，會後齊藤鐵夫公布有關消息。齊藤鐵夫並且表示，在稍後舉行的首相指名選舉當中，將會投票給自己，而不會投給高市早苗。
日本政府原本與自民黨計劃在下周三（15 日）召開臨時國會選出首相，但由於自民黨跟公明黨近日就執政聯盟的協商，消息人士表示首相指名選舉已經要推遲至本月 20 日或之後舉行。
日本眾議院 465 席當中，自民黨跟公明黨分別有 196 席和 24 席，兩黨合共 220 席亦未能達到過半門檻。至於由前首相野田佳彥領導，屬於自民黨最大對手的立憲民主黨黨團就有 148 席，另外日本維新會和國民民主黨黨團就分別有 35 席和 27 席。要在首相指名選舉當中勝出，高市早苗現時需要尋求其他在野黨派的支持。
政治獻金問題兩黨現重大分歧
高市早苗在上周六（4 日）當選自民黨總裁後，本周跟齊藤鐵夫先後多次召開會議商討執政聯盟發展。日本傳媒周二（7 日）報道，齊藤當日與高市會談時表示，隨著中俄朝關係的加強，日本周邊安全環境日益嚴峻，「參拜靖國神社不應成為外交問題」，高市表示認同，並考慮放棄在 10 月 17 日至 19 日舉行的秋季大祭期間參拜靖國神社。
不過，自民黨跟公明黨在政治獻金問題上始終未能達成一致共識。事件源於前年年底，自民黨多個派系被爆出未將部份捐獻寫入政治資金收支報告中，事件導致多個派系解散，岸田文雄政府並且出現個別內閣成員被免職和主動辭職。
公明黨過往持續要求自民黨須認真處理政治獻金問題，齊藤並且在跟高市的會談當中，要求自民黨加強對企業和團體政治獻金的監督，包括限制企業政治捐款渠道，但公明黨內部認為高市未能給予滿意答覆。此外，作為政治獻金醜聞一員的萩生田光一，近日獲高市任命為自民黨代理幹事長，亦引起公明黨不滿。公明黨內部昨晚召開會議，與會者提出公明黨退出執政聯盟的可能性，並表示交由黨魁作最終決定。
上世紀末獲小淵惠三邀請合組執政聯盟
前身為「公明政治聯盟」的公明黨在 1964 年成立，政黨創立至今一直獲佛教團體「創價學會」持續支持。1999 年，首相小淵惠三邀請公明黨與自民黨結盟，開始了兩黨的長期合作。兩黨一度因為 2009 年眾議院選舉慘敗而下野，其後在 2012 年眾議院選舉捲土重來，自民黨重新獲得執政地位後，再次維持兩黨執政聯盟至今。
政治立場方面，公明黨一直維持中間路線，反對自民黨內部期望修改《憲法》，包括將「自衛隊」更名為「國防軍」的訴求，另外亦曾經反對前首相安倍晉三修改「集體自衛權」釋義。外交方面，公明黨亦主張跟鄰國包括中國保持對話，對於首相參拜靖國神社抱持反對態度。因此有意見認為，公明黨過往在執政聯盟能夠達致牽制自民黨的作用，避免自民黨部份右翼主張坐大。
其他人也在看
賴清德宣佈打造台灣之盾防空系統 「編織保護國人生命財產安全的防護網」
台灣總統賴清德今日（10 日）發表雙十演說，最受國際關注的是其國防計劃。他提出三大目標，包括打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統、加強引進高科技建構智慧化防禦作戰體系，以及持續投資國防創新工業，建構守護自由民主價值的堅強防線。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
日本 311 地震距今 14 年 失蹤 6 歲女童骸骨尋回 父母感安慰｜Yahoo
2011 年 3 月 11 日的「東日本大地震」造成近 2 萬人死亡，逾 2,500 人失蹤；事隔 14 年半，有建築工人開工期間發現疑似人骨，經鑑定後證實是屬於一名當年失蹤的 6 歲女童，其父母對於相隔多年仍然找到女兒的骸骨，感到相當安慰。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
赴柬埔寨遭綁架 22 歲韓國男學生死亡 當局料曾遭虐待 4名中國男子涉案被捕｜Yahoo
一名 22 歲韓國男學生暑假前往柬埔寨期間遇害身亡。該名學生據報在當地被人綁架，綁匪曾要求約 27 萬港元贖金但其後失聯，受害人最終被發現死亡。當局確認學生死於心臟驟停，相信他生前曾遭虐待和承受極大痛苦。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
羅冠聰被拒入境｜新加坡國安部長：在中美之間充當「誠實的中介」 開戰才須「選邊」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】遭港府通緝的前香港眾志主席羅冠聰，9月時被新加坡以「不符合國家利益」為由拒入境，事件備受中外關注，被認為是新加坡在外交方面的兩難。新加坡國家安全統籌部長兼內政部長尚穆根昨（9 日）在一個論壇上談到中美關係，直言「無論中美，新加坡都不可能切割」，要思考自身的價值，在於充當一個「誠實的中介」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
79歲夏雨透露將回內地定居 原來一早有跡可尋？
79歲夏雨由60年代從影至今已超過60年，1974年由亞視前身麗的映聲轉投TVB拍劇，之後加入《歡樂今宵》，多年來拍攝過唔少膾炙人口嘅作品Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本 Ministop曾爆食用期限造假醜聞 逐步復售熟食 承諾加強監管｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本著名連鎖便利店Ministop 今年 8 月時爆出部分分店偽造店內熟食保存期限醜聞，當時總公司為事件致歉，停售約1600間分店的店內製作熟食。該公司最新在周四（9 日）表示，本月起將逐步重新發售由門市廚房製作的熟食，並承諾加強監管及防止事件重演。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
小儀宣佈退休離開商台 森美祝福：我戥你高興！
54歲商台著名DJ小儀，今日（10日）於節目內宣佈退休，並會離開商台！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
AEON 之亂 ⎮ 職員勸交被罵偏幫一方 永旺：一直公平對待所有顧客 短片引起誤解
百貨公司 AEON 康怡分店日前發生顧客爭執，相關短片在社交平台瘋傳。片段顯示有 AEON 職員介入勸交，但被網民質疑「香港人蝦香港人」，引發杯葛言論。永旺（香港）回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，事發時職員盡快確定雙方及在場人士之安全，並努力協助雙方調解；店方已查看完整的 CCTV 錄影，認為網上流傳短片未必呈現事件的全部經過，引起誤解。Yahoo新聞 ・ 46 分鐘前
涉指示日本人在柬埔寨從事電騙 華夫婦被捕
【on.cc東網專訊】日本警方周三（8日）公布，一對居於當地的中國籍夫婦疑在柬埔寨電騙據點，指示29名日本人實施詐騙，因涉嫌違反《有組織犯罪處罰法》被捕，未知二人是否認罪。on.cc 東網 ・ 5 小時前
海關高級關員被指疫情時虛報在家工作 不認罪 11.19開審
時任海關高級關員被指 2020 年至 2021 年新冠疫情期間，向海關虛報 28 次在家工作，實際受薪為醫療輔助隊協助隔離、非緊急護送，其後再向海關報稱沒執行任何外間工作，涉獲海關發約 1.9 萬元薪金，被廉署起訴欺詐等兩罪。法庭線 ・ 3 小時前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
網紅五索玩「你問我答」稱：有錢都唔包馬生 談及小朋友即爆喊
35歲的網紅「五索」（鍾睿心）今年初被爆出是坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦，事後高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。五索於周四(10月6日)上載短片大玩「你問我答」，當提及孩子更忍不住流淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
VVD反擊VDV：你知炒魚腩其實唔易……
【Now Sports】荷蘭周四雖在世界盃外圍賽以4:0大勝馬爾他，但表現還是受到批評，隊長雲迪克則為球員出頭，向那些坐在直播室評述的名宿反擊。這場4:0的勝仗，荷蘭頭兩個入球都來自12碼，而迪比射入4:0那球，則戰至補時才入，對於雲達華治及雲賀當等負責評述的名宿來說，橙軍贏魚腩卻贏得一點也不夠說服力，甚至有點輕敵。身為隊長，雲迪克（Virgil van Dijk）則說出今場的困難：「我認為我們不應該低估要在比賽中保持節奏的難度，或許有時我們會鬆懈，但下半場，我們嘗試了拉開差距，最終贏了4:0，也非容易。」說起前國腳們的批評，VVD再補充：「直播室裡的人，以前也代表荷蘭比賽，他們知道有多困難的。他們要盡自己的責任去說這場比賽，而我們也有責任去踢得更好。我們努力了，但有時必須要避免陷入對手將節奏拖慢的情形。」比賽中兩球12碼均由加保射入，隨後他還助攻賴達斯射入第3球。根據Opta統計，加保是自1978年世界盃的已故名宿蘭辛布寧後，首位在單場比賽中射入兩球12碼的荷蘭球員。now.com 體育 ・ 53 分鐘前
大窩口邨房委會口語通告爆紅 房署：應用書面語已提醒職員注意 (更新)
近日有網民在社交平台發文分享，大窩口邨辦事處張貼通告指，有住戶投訴有人關上鐵閘時聲浪較大，影響鄰居，但該通告以口語入文，引起網民熱議。 對於通告以口語入文，有網民表示，「Good嫁！」、「接受，ok丫（呀）都2025年啦」、「都幾好呀，睇得明先啦，有時啲銀行信寄嚟都唔知佢講乜」、「OK啦，睇得明就得」、「其實幾好am730 ・ 5 小時前
【中環解密】鄭志剛點出亞洲家族財富傳承死穴
周大福鄭氏家族長孫鄭志剛，以香港財富傳承學院主席身份接受雜誌Tatler Asia訪問，問及當代亞洲家庭財富傳承面臨的挑戰，他回應說，許多家族缺乏整體治理體系去協調話事人、成員、管理者及各持份者的不同利益，而這種缺失往往導致家族內部分裂，最終導致喪失共同目標。信報財經新聞 ・ 14 小時前
《港樓》東涌映灣園三房套海景戶660.8萬沽 持貨22年升值2.7倍
中原地產表示，映灣園本月交投加快，已錄得8宗買賣成交，較上月同期多1倍，快將追平上月全月的12宗。分行新近促成映灣園6座中層D室成交，單位實用面積704平方呎，三房套房間隔，享海景，叫價720萬元。 買家原為同屋苑租客，因最近被業主加租，眼見息口已回落，供樓平過租樓，所以索性置業，睇樓後認為上址間隔及裝修合用，迅速還價，最終減價41.2萬元，以660.8萬元成交，實用面積呎價9,386元。原業主於2003年以177萬元買入單位，持貨約22年，賬面賺483.6萬元，升值約2.7倍。(ha/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
鄭志剛:亞洲新一代富豪出現明顯知識缺口
新世界發展(00017)前行政總裁、香港財富傳承學院(HKAWL)主席鄭志剛接受 Tatler Asia 訪問。他表示,目前亞洲新一代富豪擁有者出現明顯的知識缺口。鄭志剛指出,中國及印度的超高淨值人士快速增加,以及預期至2030年將有家族財富傳承達5.8萬億美元,這突顯繼承人往往缺乏獲得持續財富管理的當地專業知識的渠道。他稱,西方模式忽略亞洲特有的細微差異,導致在法規、家族治理和慈善事業方面缺乏針對性的指引,但 HKAWL 通過創建同儕學習、人脈拓展和知識共享的平台解決這個問題,賦予繼承人以負責任的方式傳承遺產。HKAWL 根據亞洲情況調整有效的策略,鞏固香港作為全球財富中心的地位,並在整個地區推廣具有文化相關性和影響力的財富管理。鄭志剛表示,在「一國兩制」框架下,香港與粵港澳大灣區的融合確保其無縫銜接中國經濟和全球市場的渠道。HKAWL 亦透過其 Impact Link 計劃,連結家族,培育充滿活力的慈善生態系統,幫助他們在該地區創造持久的社會遺產。另外,鄭志剛指出,Impact Link 計劃鼓勵家族從被動的慈善捐贈,轉向以系統性變革為目標的策略性慈善。HKAWL 協助家族確立清晰infocast ・ 8 小時前
中國收緊稀土及物料出口 星洲學者：「習特會」前增籌碼
「習特會」有望月底在南韓舉行之際，中國商務部和海關總署昨天聯合公布多項出口管制措施，包括對鈥等5種中重稀土、稀土設備和原輔料等實施出口管制，並對含有中國成份的部分境外稀土相關物項實施出口管制，同時把14家外國實體列入「不可靠實體清單」。信報財經新聞 ・ 14 小時前
院舍暫託被指「揀客」 社署助理署長：已提醒簡化程序 相信不是有心刁難｜Yahoo
申訴專員公署調查發現，長者及殘疾人士暫託服務使用率低，有服務單位不但欠缺積極，更涉嫌「揀客」，自設關卡，企圖阻撓照顧者申請服務，向社署提 25 項改善建議。社署助理署長（康復及醫務社會服務）吳偉龍表示，已提醒服務單位要盡量簡化申請程序，盡快收納個案。他稱可能有院舍對長期宿位及暫託宿位的分別有所混淆，相信不是有心留難和刁難服務使用者。香港安老服務協會主席魏仕成表示，事前家訪或要求自費額外醫療檢查並不普遍，相信是個別情況，至於院舍有否暫託空缺亦「無得呃」，因為須呈報給社署。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
高兟曾創毛澤東下跪懺悔雕像 被指「侵害英雄烈士名譽」拘押逾年獄中暈倒｜Yahoo
曾創作毛澤東下跪懺悔雕像的異見藝術家高兟，去年返中國探親時被捕，被當局扣押至今。人權觀察引述家屬消息指，高兟健康惡化，上月一度在看守所暈倒。人權觀察批評，中國當局針對高兟的指控沒有根據，而且違反基本人權，促請中國政府撤控，並允許高兟及家屬返回美國。Yahoo新聞 ・ 23 小時前