張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
日本公明黨退出自民黨執政聯盟 黨魁齊藤鐵夫拍片否認受中國指使：完全謊言｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本公明黨上周五（10 日）表示，因為自民黨未能在政治獻金改革問題給予圓滿答覆，宣布退出執政聯盟，自民黨總裁高市早苗獲任命首相之路隨即添變數。包括眾議員北村晴男在內的右翼意見指，公明黨在上周初曾經跟中國駐日大使吳江浩會面，之後才跟自民黨開會，質疑公明黨退出執政聯盟的決定是受中國指使，目的是要阻止高市出任首相。公明黨黨魁齊藤鐵夫否認有關說法，他指一早已經約定跟吳江浩在上周一（6 日）見面，時間上純屬巧合，聲稱公明黨受中國指使的說法絕不符合事實。
澄清為日本工作 非服務中國
公明黨 YouTube 頻道昨日（12 日）上載齊藤鐵夫在上周六（11 日）的訪問片段。被問及社交平台流傳中方向他作出指示，要阻止高市早苗出任首相，齊藤鐵夫回應時首先表明「完全是謊言」，他作為日本國民的代表，是為了日本和日本國民的利益而工作，而並非服務中國的利益，他完全沒有收到中方指示，對於有關傳聞感到悲哀。
被問到跟自民黨開會前曾跟吳江浩會面，齊藤鐵夫就回應指，他作為公明黨黨魁，跟 30 多個國家的大使關係密切，經常交流意見，中國大使吳江浩只是其中之一。齊藤又表示，跟吳江浩的會面一早已經約好，當日吳江浩親赴國會議員會館跟他交流，對方入會館前又需要登記，完全公開。如果他跟對方要談論秘密議題，不可能以此作選址。
重申退黨關鍵：政治獻金問題
齊藤鐵夫在片中指，公明黨過往一直檢討跟自民黨維持執政聯盟，而最近期的參議院選舉和眾議院選舉已經反映，公眾對於執政聯盟「政治與金錢」的懷疑一直存在，執政聯盟應該給予民眾圓滿的答案，例如加強對企業和團體資金的規管，並指公明黨過往一直要在地區替自民黨解釋，認為已經到了極限。
齊藤又指，他在自民黨選出新總裁後，再一次在會面時要求須就政治獻金問題著力處理，但自民黨仍然指「日後會再考慮這個問題」，他認為不能再接受，於是退出執政聯盟。齊藤又被問到，有傳言指如果勝出自民黨總裁選舉的人是小泉進次郎，公明黨就不會退出聯盟，齊藤就否認有關講法，重申自民黨未能處理政治獻金問題是公明黨退出聯盟的關鍵。
首相人選未明朗 自民黨在野黨各有盤算
日本召開臨時國會會議選出首相的日期，現時預計要延至下周一（20 日）或以後才舉行，齊藤鐵夫早前表示在眾議院擁有 24 席的公明黨退出執政聯盟後，將會在首相指名選舉當中推舉自己，不會投票給高市早苗，意味着高市早苗現階段只能獲得黨內眾議員的 196 票，跟全體 465 席議員的一半即 233 席仍然有一段距離。
目前議席較多的在野黨，包括由前首相野田佳彥領導的立憲民主黨黨團，有 148 席，另外日本維新會和國民民主黨黨團就分別有 35 席和 27 席。如果立憲民主黨與日本維新會及國民民主黨聯手，將會有 210 票，足以扭轉選舉結果，於是在公明黨退出執政聯盟後，立憲民主黨高層就提議推舉國民民主黨黨魁玉木雄一郎出任首相。
玉木雄一郎回應指，有擔任首相的覺悟，但同時指國民民主黨在使用核能等議題上，跟反核的立憲民主黨並不一致，不會考慮立憲民主黨的建議，至於自民黨則仍然爭取跟國民民主黨及日本維新會合作。
首相指名選舉規定，如果首階段投票未有候選人達過半數得票，兩名票數最高候選人將會進入次階段投票，得票較多者勝。
【相關報道】
日本公明黨宣布退出執政聯盟 自民黨高市早苗須另覓合作對象｜Yahoo
高市早苗考慮放棄秋祭參拜靖國神社 避免引起外交問題｜Yahoo
