日本公明黨退出自民黨執政聯盟 黨魁齊藤鐵夫拍片否認受中國指使：完全謊言｜Yahoo

齊藤鐵夫在上周六（11 日）接受訪問。

【Yahoo 新聞報道】日本公明黨上周五（10 日）表示，因為自民黨未能在政治獻金改革問題給予圓滿答覆，宣布退出執政聯盟，自民黨總裁高市早苗獲任命首相之路隨即添變數。包括眾議員北村晴男在內的右翼意見指，公明黨在上周初曾經跟中國駐日大使吳江浩會面，之後才跟自民黨開會，質疑公明黨退出執政聯盟的決定是受中國指使，目的是要阻止高市出任首相。公明黨黨魁齊藤鐵夫否認有關說法，他指一早已經約定跟吳江浩在上周一（6 日）見面，時間上純屬巧合，聲稱公明黨受中國指使的說法絕不符合事實。

澄清為日本工作 非服務中國

公明黨 YouTube 頻道昨日（12 日）上載齊藤鐵夫在上周六（11 日）的訪問片段。被問及社交平台流傳中方向他作出指示，要阻止高市早苗出任首相，齊藤鐵夫回應時首先表明「完全是謊言」，他作為日本國民的代表，是為了日本和日本國民的利益而工作，而並非服務中國的利益，他完全沒有收到中方指示，對於有關傳聞感到悲哀。

被問到跟自民黨開會前曾跟吳江浩會面，齊藤鐵夫就回應指，他作為公明黨黨魁，跟 30 多個國家的大使關係密切，經常交流意見，中國大使吳江浩只是其中之一。齊藤又表示，跟吳江浩的會面一早已經約好，當日吳江浩親赴國會議員會館跟他交流，對方入會館前又需要登記，完全公開。如果他跟對方要談論秘密議題，不可能以此作選址。

重申退黨關鍵：政治獻金問題

齊藤鐵夫在片中指，公明黨過往一直檢討跟自民黨維持執政聯盟，而最近期的參議院選舉和眾議院選舉已經反映，公眾對於執政聯盟「政治與金錢」的懷疑一直存在，執政聯盟應該給予民眾圓滿的答案，例如加強對企業和團體資金的規管，並指公明黨過往一直要在地區替自民黨解釋，認為已經到了極限。

齊藤又指，他在自民黨選出新總裁後，再一次在會面時要求須就政治獻金問題著力處理，但自民黨仍然指「日後會再考慮這個問題」，他認為不能再接受，於是退出執政聯盟。齊藤又被問到，有傳言指如果勝出自民黨總裁選舉的人是小泉進次郎，公明黨就不會退出聯盟，齊藤就否認有關講法，重申自民黨未能處理政治獻金問題是公明黨退出聯盟的關鍵。

首相人選未明朗 自民黨在野黨各有盤算

日本召開臨時國會會議選出首相的日期，現時預計要延至下周一（20 日）或以後才舉行，齊藤鐵夫早前表示在眾議院擁有 24 席的公明黨退出執政聯盟後，將會在首相指名選舉當中推舉自己，不會投票給高市早苗，意味着高市早苗現階段只能獲得黨內眾議員的 196 票，跟全體 465 席議員的一半即 233 席仍然有一段距離。

目前議席較多的在野黨，包括由前首相野田佳彥領導的立憲民主黨黨團，有 148 席，另外日本維新會和國民民主黨黨團就分別有 35 席和 27 席。如果立憲民主黨與日本維新會及國民民主黨聯手，將會有 210 票，足以扭轉選舉結果，於是在公明黨退出執政聯盟後，立憲民主黨高層就提議推舉國民民主黨黨魁玉木雄一郎出任首相。

玉木雄一郎回應指，有擔任首相的覺悟，但同時指國民民主黨在使用核能等議題上，跟反核的立憲民主黨並不一致，不會考慮立憲民主黨的建議，至於自民黨則仍然爭取跟國民民主黨及日本維新會合作。

首相指名選舉規定，如果首階段投票未有候選人達過半數得票，兩名票數最高候選人將會進入次階段投票，得票較多者勝。

立憲民主黨的野田佳彥表示可以讓國民民主黨的玉木雄一郎出任首相。

國民民主黨的玉木雄一郎表示政策立場跟立憲民主黨有分歧，不會考慮對方的建議。

