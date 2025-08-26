拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
日本冤案商人生前未能昭雪 警方控方赴墓園鞠躬道歉 家屬：永遠不會原諒︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本警方及控方高層昨日（ 25 日）在橫濱前往一名已故商人的墓前鞠躬及獻花，為過去的錯誤拘捕和起訴致歉。商人相嶋静夫（Shizuo Aishima）於 2020 年與其他高層因涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備而被捕，最終卻被證明指控並無依據。相嶋在還押期間確診胃癌，最終於 2021 年 2 月病逝，未能親身洗脫冤屈。
綜合日本傳媒報道，東京警視廳副總監鎌田哲郎（Tetsuro Kamata）等高官到橫濱墓園向相嶋的妻子及兩名兒子表達歉意。三人先在墓前跪下祈禱，再與家屬私下會面約一小時。鎌田稱「對非法調查深表歉意」，東京地檢次席檢事市川宏亦表示「我們為非法要求拘留、提出起訴，並因不當拒絕保釋而剝奪相嶋接受治療的機會，造成嚴重人權侵害，深表歉意」。
長子批當局檢討不足
相嶋妻子當場回應「我接受道歉，但永遠不會原諒這宗非法逮捕和起訴」。其長子隨後在記者會上批評，警方和檢方的檢討「不足夠」，只想模糊處理，並要求對案件展開第三方審查，以及涉事檢察官辭職。他強調「希望他們清楚交代奪去父親性命的責任」。
相嶋在 2020 年 3 月與大川原化工機社長大川原正明及其他高層被捕，涉嫌非法出口可軍事用途的工業設備，涉案設備為「噴霧乾燥機」，雖然能用於軍事用途，但公司主張並不受出口管制。相嶋多次申請保釋均遭拒。直至確診胃癌惡化，才在 2020 年 11 月短暫住院，但最終於 2021 年 2 月病逝，享年 72 歲。檢方於同年 7 月撤回起訴。
當局賠償約 877 萬港元
檢方最終於 2021 年 7 月撤回起訴，承認對被告有「疑點」。法院其後裁定警方與檢方的拘捕及起訴違法，須賠償 1 億 6600 萬日圓（約 877 萬港元）。
東京警方與檢方今年 6 月已向大川原等人道歉，但家屬當時拒絕出席。當局在 8 月 7 日公布調查報告，承認調查缺乏基本原則、指揮失當。最高檢察廳則總結檢察官未有徹底審視對被告有利的證據。不過，相嶋家屬認為當局未能找出真正原因，懲戒過輕，無法接受。
