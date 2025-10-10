Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
人均$2XX起食日本北海道和牛！台式火鍋「犇殿」買一送一優惠 豪食黑毛雪花牛/各式海鮮/台灣小吃
台灣火鍋「犇殿」買一送一優惠，人均只需$219起，立即睇內文：
香港人出名喜歡食火鍋，如果你都是其中一分子，你絕對不可以錯過今次台式火鍋「犇殿」突發在KKday推出的買一送一優惠！人均只需$219起，即無限量可食「美國尚品黑毛雪花牛」90分鐘放題套餐，美國尚品黑毛雪花牛、澳洲特選牛肉、上選安格斯牛肉等任你選擇，更有一系列的台式火鍋配料及小食，絕對不能錯過！立即上KKday搶購優惠。
人均$219起任食「美國尚品黑毛雪花牛」90 分鐘放題套餐
今次的台灣火鍋「犇殿」買一送一優惠，人均只需$219起，「美國尚品黑毛雪花牛」90 分鐘放題套餐讓大家盡情享受無限量的肉類，當中包括美國尚品黑毛雪花牛、澳洲特選牛肉、上選安格斯牛肉等，還有美國豬梅花、新西蘭羊捲肉和阿嬤燒酒雞等對於一眾「食肉獸」來說，絕對是大滿足！火鍋配料則有台式美食如台灣鴨血、米血糕和厚切午餐肉，還有自助區提供的小吃、雪糕和飲品。大家可以選擇一款自選湯底，並可加 $30 享用鴛鴦湯底，湯底選擇多樣，包括清爽養生湯底和經典風味湯底，記得約齊朋友們享受！
【買一送一】「美國尚品黑毛雪花牛」90 分鐘放題套餐
優惠價：$438起/2位，平均$219/位（
原價：$876/2位）
「日本北海道和牛」火鍋放題套餐人均$289起
如果想食得更奢華，可選「日本北海道和牛」火鍋放題套餐，48折優惠後人均只需$289起，這個定量供應的套餐，特別適合想品嚐高品質和牛的食客。 套餐在星期一至四提供100分鐘的享用時間，而在週末和公眾假期則是90分鐘。內含的肉品有日本北海道和牛（每兩位可享用半公斤），以及其他無限量的肉品選擇，如美國極佳牛肩胛肉和澳洲特選牛肉等。還有豐富的台灣美食，從火鍋配料到小吃一應俱全。同樣，可以選擇一款自選湯底，並可加$30享用鴛鴦湯底。
【48折優惠】「日本北海道和牛」火鍋放題套餐｜日本和牛定量供應
優惠價：$578/2位，平均$289/位（
原價：$1,196/2位）
地址：
九龍灣偉業街 33 號德福廣場 1 期 1 樓 F1 號舖（地圖）
大角咀澳海城三期UG 層 59-63 號舖（地圖）
將軍澳東港城 2 樓 275 號（地圖）
