日本南鳥島周邊6000公尺深海發現稀土 盼減少依賴中國

（法新社東京2日電） 日本政府今天表示，在一項試掘任務中，從6000公尺（約2萬英尺）海底取回含有稀土的沉積物。日本希望藉此在稀有礦物上減少對中國的依賴。

日本表示，這次任務是全球首次嘗試在如此深度開採深海稀土。

政府發言人佐藤啟表示「將進一步分析細節，包括樣本中究竟含有多少稀土」，他稱這次成果是「在經濟安全與海洋綜合開發方面都具有重要意義的成就」。

此次樣本由地球深部探查船「地球號」搜集，這艘鑽探船於上月啟航，前往日本最東端的南鳥島外海，外界相信該區周邊海域蘊藏豐富的珍貴礦物。

廣告 廣告

全球最大稀土供應國中國目前正加緊對日本施壓。去年11月，日本首相高市早苗表示，若中國攻擊台灣，東京可能會以軍事回應。

北京已經禁止向日本出口軍民兩用物項，引發日本擔憂中國可能會切斷部分稀土供應，而其中一些稀土已被中國列入此類管制清單。

南鳥島周邊海域屬於日本經濟海域，據日經新聞報導，該區估計蘊藏逾1600萬噸稀土，為全球第三大儲量。