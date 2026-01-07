日本出沒的亞洲黑熊。(網上圖片)

日本熊隻出沒頻繁成為去年的關注焦點，環境省今日（7日）公布去年4至11月全日本發現熊出沒的報告以及捕捉的熊隻數字都創有記錄的新高。當中發現熊出沒報告就有4.7萬宗，較之前最高的2023年2.4萬宗急增近一倍。而被捕捉及獵殺的熊隻有1.2萬多隻，比最高紀錄的9,000多隻大幅增加。

日本環境省公布，在2025年4至11月為止，全日本的熊出沒報告為47,038宗，是自2009年有記錄以來最高，較之前2023年24,348宗大幅上升近一倍。而被捕獵的熊隻，有12,659隻，是自2006年有記錄最高的數字，比2023年9,276隻亦大明顯上升。

環境省表示，在出沒報告中，最多是秋田縣，有13,172宗，其次是岩手縣有9,270宗，這2縣的個案遠超其他，因為第3的新潟只有3,265宗，第4的宮城有3,056宗。而捕捉數字，秋田亦是最多的2,564隻，其次是福島，有1,526隻，北海道亦有1,369隻，合共有6個道及縣錄得過千的捕捉量。按月方面，單在去年11月就有10,094宗熊出沒報告，比2023年11月的3,700宗大幅上升。由於因為熊隻開始熟悉進入人類生活圈，部份熊沒有在今年冬眠，因此在冬季仍有目擊個案。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本去年捕獲逾1.2萬隻熊創新高-目擊數字增近倍/634150?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral