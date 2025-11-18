日本嚴打「炸彈尿袋」，強制 PSE 標籤、經產省 12 月起公開違規賣家黑名單

不少香港人喜歡到日本旅遊或透過 Amazon Japan、樂天市場（Rakuten）網購電子產品。然而，市面上充斥著大量未經嚴格安全檢測的平價「尿袋」，潛藏爆炸風險。針對此亂象，日本政府決定出手整治，對於無視監管的製造商及進口商，將會公開其名稱以作警惕。

網購平價電器成高危陷阱

根據日本經濟產業省（METI） 及相關報導指出，近年涉及網購電子產品的火災事故急增。數據顯示，過去 4 年間，經由網上渠道購買的產品所引發的死亡或火災等重大事故高達 556 宗，當中涉及流動充電器的事故就有 90 宗。

由於許多平價充電器由海外（主要是中國）直接運送或透過不知名進口商在網上對日本當地銷售，這些產品往往未有進行日本法規要求的安全檢測，一旦發生意外，消費者往往投訴無門，甚至找不到負責的營運商。

「三響不應」即上榜 每季更新黑名單

為堵塞漏洞，日本經濟產業省宣佈由 2025 年 12 月起實施新措施。當局會主動聯絡涉嫌違反「電氣用品安全法」或未有正確標示安全標籤的賣家。若相關企業在經產省透過電話或電郵聯絡 3 次以上仍無回應，將會被直接列入「聯絡不通事業者」名單（即失聯或違規黑名單）。

這份「黑名單」將會在其官方網站上公佈，並計劃每 3 個月更新一次。一旦企業重新取得聯繫並確認合規，其名字才會被剔除。此舉旨在向 Amazon、樂天等電商平台施壓，促使其下架違規商品，同時讓消費者有跡可循，避免買到「無王管」的危險電器。

認住「PSE」標誌保平安

除了流動充電器，新措施的監管範圍還包括嬰兒床、單車頭盔及氣體爐具等需要安全標籤的產品。

對於經常購買日本電器的香港消費者，專家建議在選購時必須留意產品是否印有 「PSE」 標誌（Product Safety Electrical Appliance & Materials）。

菱形 PSE 標誌：適用於高危險性產品（如變壓器、電源拖板）。

圓形 PSE 標誌：適用於其他電氣產品（包括流動充電器）。

若產品缺乏此標誌，即代表未通過日本官方的安全檢測標準，使用時可能存在過熱或爆炸風險。

更多內容：

日本經濟產業省（METI） - 產品安全指引

TBS NEWS DIG - モバイルバッテリーなど安全義務違反 12月から連絡不能な業者名を公表

