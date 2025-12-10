日本固力果回收20款Pocky產品 港食安中心：不涉食安問題

固力果強調有關產品仍可安全食用。(網上圖片)

日本食品生產商固力果周一(8日)公布，在全國主動回收20款Pocky產品，指儲存朱古力產品主要原料可可豆的物流倉庫需要進行改修工程，可可豆被臨時搬至另一個倉庫與香料一同存放，期間吸收其他香料的氣味，令產品味道有異，涉及約600萬件產品，最佳食用期限是明年5至10月。固力果強調有關產品仍可安全食用。

本港食安中心表示，得悉事件後已聯絡日本當局及本地進口商了解詳情。中心引述日本當局指，相關回收並不涉及食物安全問題，作為預防措施，食安中心會增加檢測並密切留意發展。 食安中心指過去3個月並未接獲相關產品的投訴，其中在去年1月至上月，共抽取逾45個包括涉事品牌在內的朱古力餅乾類產品樣本，作化學及微生物檢測，全部樣本都通過檢測。

