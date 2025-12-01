日本國腳展示投降日軍照 英超球會向華球迷道歉

【on.cc東網專訊】中日關係緊張之際，效力英超球會白禮頓的日本足球國家隊成員三笘薰被揭，日前手持二戰期間日本投降軍人的照片合影，在中國引發強烈反對。白禮頓就事件在社交帳號發道歉聲明，英超聯賽方面則表示，不知悉事件涉及的具體人物。

白禮頓青訓學院早前發布的貼文中，分享三笘薰與一名小球員的合照，二人當時手持印有二戰期間日本軍人小野田寬郎照片的卡片，小野田寬郎是日本在二戰中最後一名正式投降的士兵。貼文在中國引發強烈不滿，不少內地球迷在社交媒體微博上表示憤怒和失望。

廣告 廣告

白禮頓青訓學院上周六（11月29日）在官方社交媒體帳號發聲明指，球會就近期一則關於青訓學院參加英超聖誕休戰活動的貼文在中國造成的任何冒犯致以誠摯歉意，並強調極珍視中國球迷，絕非有意冒犯。菲律賓和南韓也就事件，要求球會方道歉。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】