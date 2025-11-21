張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
日本地方政府批准 世界最大核電廠可望重啟
（法新社東京21日電） 日本新潟縣知事花角英世今天宣布，他將批准重啟位於當地的世界最大核電廠柏崎刈羽核電廠，為正式恢復使用邁出重要一步。這座核電廠在2011年日本福島核災後停機至今。
福島第一核電廠當年因強震引發的海嘯造成爐心熔毀後，日本全面停用核能。其後陸續已有14座核反應爐在實施嚴格安全標準後恢復運轉，主要在日本西部和南部。
然而日本能源資源匱乏，又希望降低對進口化石燃料的依賴，因此如今想讓核能的使用復甦。
柏崎刈羽核電廠若要正式恢復運轉，尚需經過日本核能監管機關「原子能管制委員會」最終批准。
一旦獲准，將是福島核電廠營運商東京電力公司（Tepco）首座重啟的核電廠。
