雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
日本食物都很好吃？網友一致同意的「日本地雷美食」，有你愛吃的嗎？
日本一直以來都讓人有著「隨便買什麼都好好吃」的刻板印象
最近就有台灣網友好奇在PTT發文詢問：「台灣人去日本都說這個好吃、那個好吃，彷彿日本什麼美食都不踩雷～
那請問有沒有日本的排隊名店、食物，是大家排了一兩個小時後，卻覺得好難吃的呢？」
留言中網友普遍認為「章魚燒」、「煎餃」、「納豆」吃完後感到失望，幾乎被嫌棄的清一色都是「日式中華料理」ＸＤ
「我個人不喜歡日本的章魚燒」、「餃子真的很難吃，八方雲集真的屌打」、「納豆那味道真的超腥…」、「煎餃真的不行」、「章魚燒吃不習慣」、
「日本人為何愛納豆？聞起來超噁」、「日本餃子普遍難吃」、「章魚燒沒有之一」，也有人表示，「醬油丸子蠻噁心的」、「串炸真的不好吃，太油膩醬又重鹹」、
「生八喬真的超級不知所云」、「醬菜超難吃」、「天津飯很詭異」、「日本中華料理真的不怎麼樣」、「炒麵麵包比台灣麵包還難吃」
可是小編自己很喜歡章魚燒耶😂你覺得日本有哪些東西不好吃呢？
