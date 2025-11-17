警拘黑社會 15 人洗黑錢、經營賭場等 金額逾 11 億
日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 人民日報評論：擔心日本重蹈軍國主義覆轍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。
報道說，預料金井正彰將會表達，高市早苗的說法並未改變日本政府迄今的立場，金井並會對中國駐大阪總領事薛劍早前在社交平台發表的言論提出抗議。
《人民日報》評論：借台灣問題生事，就是給自己找事
另外，中國官方《人民日報》今日發表評論文章，指高市早苗的涉台謬論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。
評論指，「台灣有事就是日本有事」是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起，而日本軍國主義過往曾多次以所謂「存亡危機」為借口發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，高市早苗現時提出的言論「讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。」
評論並指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線，「以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」，任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀「都是螳臂擋車、不自量力」，「我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！」。至於高市早苗的言論不僅是戰略魯莽，更是蓄意挑釁，「包括中國人民在內的世界各國人民必須做好準備，堅決捍衛和平與正義！」
而在評論發表前的上周五（14 日），中國外交部就作出提醒，指中國公民近期避免前往日本。外交部指，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。
共同社：高市民望上升至接近 7 成
至於高市早苗發表涉台言論後，她的民望不跌反升：《共同社》在本月 15 日和 16 日進行全國電話民調顯示，高市內閣的支持率為 69.9%，比 10 月份的上次調查上升了 5.5%，不支持率為 16.5%。對於高市指「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，受訪者表達「贊成」以及「傾向於贊成」佔比 48.8%，表示「反對」則佔 44.2%。
其他人也在看
中國發布赴日提醒後 日本敦促中方緩和就涉台爭端作出的反應
(新增第11段玉淵譚天文章內容。)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
華軍事專家解讀如何對日迎頭痛擊 顯示強力回應
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗發表的涉台言論引來中國強烈不滿，中國外交部、國防部和國台辦紛紛發聲，嚴正警告日本，若膽敢武力介入台海局勢，中方必將迎頭痛擊。中國軍事專家杜文龍周日（16日）解讀，中方如何對日迎頭痛擊。on.cc 東網 ・ 22 小時前
高市早苗談台灣外交風暴延燒！中國海警闖釣魚台
日本首相高市早苗提及中國若攻擊台灣日本將軍事回應後，中日關係急速惡化。中國海警再度進入釣魚台海域巡邏，外交與軍事緊張升溫。台灣周邊也持續遭中國軍機艦施壓。鉅亨網 ・ 21 小時前
卡尼:美國關稅政策將令加國損失500億加元 若不行動損失更大
加拿大總理卡尼表示,美國關稅措施將令加拿大損失500億加元。卡尼說,美國的關稅政策及所帶來的不確定因素,將令加拿大損失約1.8%的國內生產總值(GDP),相當於500億加元,又形容美國已經改變了,若加拿大不採取行動,損失只會更大。卡尼宣布,加拿大政府將透過改革運作方式、拓展多元化交易伙伴等新計劃,推動經濟增長,並增強加拿大的自主性。 (BC)infocast ・ 18 小時前
據報被指協助解放軍打擊美目標 阿里稱報道不實質疑洩密動機
英國《金融時報》引述美國白宮一份國家安全備忘錄報道,華盛頓指控阿里巴巴集團(09988.HK/BABA.US)為中國軍方針對美國境內目標的行動,提供技術支援。infocast ・ 1 天前
外交部提醒中國公民近期避免赴日 社交平台日文聲明：頭顱先被劈開｜Yahoo
日本首相高市早苗本月初在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。其言論引發的風波持續發酵，外交部和中國駐日本使領館鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，稱日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。Yahoo新聞 ・ 1 天前
川普：已大致決定如何處理委內瑞拉問題
（法新社佛州西棕櫚灘14日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天表示，他已「大致」決定如何處理委內瑞拉問題。川普在前往佛羅裡達州莊園的空軍一號上告訴記者，「我大致已經決定了」。法新社 ・ 1 天前
立法會選舉．港島東｜ 工聯會吳秋北爭連任 4區議員夾擊 民建聯李清霞中途不適退場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會香港島東地方選區選舉論壇今（15日）舉行，形勢出現「五爭二」，5 位候選人包括爭取連任的港島東立法會議員、工聯會會長吳秋北，及 4 名當區區議員自由黨阮建中、新民黨郭浩景、民建聯李清霞、民建聯植潔鈴。Yahoo新聞 ・ 1 天前
英國將收緊難民庇護門檻 申請永居要等20年
英國大幅收緊難民庇護門檻,英國媒體報道,內政大臣馬曼婷周一將宣布連串新規定,增加申請難度,冀減少前往英國尋求難民庇護的人數。其中,獲難民身份的人,申請永久居留前,需要在英國居住滿20年,目前只要求5年。此外,難民庇護資格變為非永久性,庇護身份將每2至3年審查一次,如難民來自的國家被認定不再危險,便有可能被遣返。當局亦會取消多項給予難民的福利資助,尤其是那些有權工作,但選擇不工作的尋求庇護者,將不再獲得福利金。今次的改動,主要借鑑丹麥的做法,部分規定相比更加嚴格。 (BC)infocast ・ 1 小時前
中國教育部也出手了 稱公民要謹慎赴日留學
中國教育部周日（16 日）發布留學預警，稱近段時間以來日本社會治安不靖，針對中國公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日中國公民的安全風險上升。鉅亨網 ・ 5 小時前
與中國稀土供應協議 美國財長：盼感恩節前敲定
（法新社華盛頓16日電） 美國財政部長貝森特今天表示，華府希望能於11月底感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議。貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「我們甚至還沒有完成這項協議，我們希望能在感恩節之前完成。」法新社 ・ 2 小時前
日本當局據報擬推逾17萬億日圓經濟刺激計劃
《日經新聞》報道,日本首相高市早苗政府正考慮制定規模約17萬億日圓(約8545億港元)的刺激計劃,突顯政府側重擴張性財政政策。報道指,為該方案提供資金的追加預算規模可能在14萬億日圓左右,超過上一年的規模,這可能會增加日本本已龐大的公共債務。該方案將包括擴大所得稅減免範圍、汽油減稅、提供公用事業費補貼以及向地方撥付食品援助資金。財務省正在制定的方案規模可能會根據各執政黨派之間即將進行的談判而有所變化。預計日本政府將在內閣批准後,於11月21日最終確定該方案。自10月上任以來,高市承諾將制定規模龐大的支出措施方案,以緩解生活成本上升帶來的經濟打擊,並促進對人工智能(AI)和半導體等增長領域的投資。 (BC)infocast ・ 1 天前
日媒:日本政府派官員訪華就高市早苗言論與北京協商
日本《共同社》引述日本政府消息報道，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，與中方進行協商，預計雙方明日會面。(ST)infocast ・ 1 小時前
英內政大臣馬穆德為收緊庇護政策辯護
（法新社倫敦16日電） 英國工黨政府計劃大幅縮減給予難民的保護，並停止讓尋求庇護者自動獲得福利，引來慈善團體批評。不過，相關提案被慈善團體「難民理事會」（Refugee Council）批評「嚴苛且沒有必要」，也可能面臨工黨政府內部左派議員反對。法新社 ・ 13 小時前
亞馬遜傳撐限制英偉達晶片輸華法案
美國國會正推動《保障國家人工智能存取和創新法案》（AI GAIN法案），規定人工智能（AI）晶片製造商供應給外國客戶前，須優先滿足美國客戶訂單。《華爾街日報》引述知情人士透露，亞馬遜正加入微軟的行列，支持這項進一步限制英偉達（Nvidia）向中國出口晶片的立法，反映AI領域競爭激烈，各家公司正試圖確保自身獲得更有利的晶片供應。信報財經新聞 ・ 2 天前
川普簽行政命令調降牛肉等關稅 盼平抑生活成本壓力
（法新社華盛頓14日電） 美國總統川普今天簽署一道行政命令，降低牛肉、香蕉、咖啡及番茄等農產品的進口關稅。根據白宮發布的命令，新的關稅豁免將追溯至11月13日生效。法新社 ・ 1 天前
美國將協助韓國建造核「攻擊型」潛艇——這意味著什麼？
Reuters核動力彈道飛彈潛艦的資料照片 韓國政府宣布已與美國達成最終協議，將合作建造核動力潛艇。根據白宮週四發布的資料，美國已批准「攻擊型潛艇」的建造，並同意與韓國在燃料資源方面合作。 這項協議標誌著美韓關係的一個重要進展，而此時正值朝鮮半島局勢日益緊張之際：西面是擁有核武的朝鮮，東面是擴張主義的中國。 以下是你需要了解的協議內容。 協議內容是什麼？ 美國與韓國之間的協議，是在兩國領袖於上月達成一項全面貿易協議後出現的。該協議規定，互惠關稅將從25%降至15%。 ...BBC News 中文 ・ 16 小時前
伊朗證實扣押一艘目的地為新加坡的油輪 指涉嫌違反規定
伊朗國營傳媒證實,革命衛隊在波斯灣水域扣押一艘載有石化產品、目的地為新加坡的油輪,指油輪涉嫌違反規定。有美國官員和海上安全消息人士早前指,伊朗攔截該艘成品油輪,並將它駛進伊朗領海。這是自以色列和美國6月對伊朗發動空襲以來,德黑蘭首次通報扣押油輪。報道引述革命衛隊的聲明,指這艘油輪因載運未經授權的貨物違反規定,但聲明沒有提供更多細節。消息人士稱,這艘懸掛馬紹爾群島國旗的油輪載有高硫柴油,正打算經印度洋前往新加坡。油輪所屬的管理公司說,當地星期五早上與油輪失聯,正與包括海上安全機構和船東在內的各方密切合作,以恢復聯繫。美國軍方表示,已獲悉事件,並積極監察事態發展。 (BC)infocast ・ 1 天前
美國與瑞士達成協議 關稅一口氣降至15%
瑞士政府周五 (14 日) 公布的最新聲明，美國與瑞士已「實質上達成協議」，將先前對瑞士商品課徵的 39% 關稅大幅下調至 15%。美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 稍早接受《CNBC》訪問時表示，協議細節將於當地時間下午公布；瑞士政府已率先公布部分內容，白宮也預計稍後在網站上釋出完整文件。鉅亨網 ・ 2 天前
川普非洲特使布洛斯：蘇丹衝突為全球最大人道災難
（法新社杜哈15日電） 美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天向法新社表示，蘇丹戰爭是「全球最大的人道危機」，並期盼透過外交努力讓和平有所進展。布洛斯在杜哈接受法新社訪問時表示：「蘇丹衝突，就其人道層面而言，是當今全球最大的人道危機，也是全球最嚴重的人道災難。」法新社 ・ 19 小時前