日本外務省官員據報今日訪華 料協商高市早苗言論風波 官媒：如武力介入台海 全日本或淪戰場｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】日本首相高市早苗涉台言論風波，造成中日關係緊張。日本傳媒今（17 日）引述消息人士報道，外務省亞洲及大洋洲局長金井正彰今日會訪問中國尋求協商，預計將會跟外交部亞洲司司長劉勁松會面。

報道說，預料金井正彰將會表達，高市早苗的說法並未改變日本政府迄今的立場，金井並會對中國駐大阪總領事薛劍早前在社交平台發表的言論提出抗議。

《人民日報》評論：借台灣問題生事，就是給自己找事

中國官方《人民日報》今日發表評論文章，指高市早苗的涉台謬論暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀、戰略觀，國際社會特別是亞洲國家必須對日本的戰略走向高度警惕。

評論指，「台灣有事就是日本有事」是日本政壇存在的危險論調，企圖把中國的國家統一和日本的安全保障扯在一起，而日本軍國主義過往曾多次以所謂「存亡危機」為借口發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，高市早苗現時提出的言論「讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險。」

評論並指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線，「以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉」，任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀「都是螳臂擋車、不自量力」，「我們正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事！」

《解放軍報》專欄：如果武力介入台海 全日本或淪為戰場

另外《解放軍報》昨日（16 日）亦發表專欄文章《叫囂武力介入台海局勢只會把日本引向不歸歧途》。文章指，今次是日本在任首相第一次明確可能武力介入台海局勢，證實了日本近年來強化軍力舉措的遏華指向性，但日本政客不論在違背憲法強軍，抑或提及所謂「存亡危機事態」時，都沒有告訴日本國民它的真實代價。

文章說，如果武力介入台海局勢，只會加劇中國對日本對外戰略的警惕，建設性的、穩定的中日關係將無從談起；而日本將國內由北海道至沖繩的幾十個機場、港口變成軍民兩用設施，「這表明如果介入台海，日本政府會將全國民眾綁上自毀的戰車」。至於日本政客的「露骨挑釁言論」，不僅嚴重侵犯中國主權，亦讓國際社會「嗅到了日本重蹈軍國主義覆轍的危險氣息」，日本將「再次被釘在歷史的恥辱柱上」；「日本若不深刻汲取歷史教訓，膽敢鋌而走險，中方必將給予迎頭痛擊。畢竟一旦開始玩火，火勢如何延燒，並不由玩火者決定。」

而在兩篇文章發表前的上周五（14 日），中國外交部就作出提醒，指中國公民近期避免前往日本。外交部指，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，對在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

共同社：高市民望上升至接近 7 成

至於高市早苗發表涉台言論後，她的民望不跌反升：《共同社》在本月 15 日和 16 日進行全國電話民調顯示，高市內閣的支持率為 69.9%，比 10 月份的上次調查上升了 5.5%，不支持率為 16.5%。對於高市指「台灣有事」可能構成可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，受訪者表達「贊成」以及「傾向於贊成」佔比 48.8%，表示「反對」則佔 44.2%。