日本外相：台灣問題基本立場不變

【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗上周在南韓出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，與台灣代表林信義會談引來中方抗議。日本外務大臣茂木敏充周二（4日）表示，事件並未違反日本在台灣問題上的基本立場。

茂木敏充指出，日本首相過往多次在相同場合與台灣代表會面。根據1972年《日中聯合聲明》，日本和台灣維持非政府、實務交流關係，高市早苗與林信義會談符合慣例，且沒有違反日方一貫立場。中方提出交涉後，日方已解釋自身立場並反駁。防衞大臣小泉進次郎稱，日本的能源與糧食多仰賴國際貿易，台灣位於南海、巴士海峽、東海和太平洋交匯要衝，是日本極為重要的海上生命線。

小泉進次郎指，台海和平穩定不僅與日本國家安全息息相關，對國際社會的穩定也具有重大意義。防衞省與自衞隊將持續致力於維護區域和平與穩定，做好應對各種可能局勢的萬全準備。

