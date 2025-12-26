日本大阪道頓堀大樓2消防殉職火警 報告揭非防火廣告牌致迅速蔓延

日本大阪道頓堀大廈火警。(朝日新聞)

日本大阪著名旅遊區道頓堀，在今年8月發生的大樓火警，導致2名消防員殉職的慘劇，大阪市消防局的調查委員會在周四（25日）公布中期報告，指火警造成全幢大廈起火的原因，與外牆的非防火廣告牌有關。

在今年8月18日的上午，沿道頓堀川旁的一幢6層高大廈以及鄰近的另一幢7層大廈發生火警，最終因為7層高大廈發生樓層倒塌，困住在火場救火中的2名消防員森貴志及長友光成。大阪市消防局隨後成立事故調查委員會跟進事件。委員會在周四發表中期調查報告，指大樓外的招牌因為未有使用防火物料，加上在大樓內發生「回燃現象」，導致火勢迅速向上燃燒。

日本大阪道頓堀Donki旁一座7層建築物發生火警(網上圖片)

廣告牌未按規定採用防火物料

報告指出，在2楝大廈外牆掛滿糖果廣告、燒肉及拉麵店的招牌，全部都高過3米。根據有關的建築物標準，在鬧市的防火區域擺放超過3米高的招牌，需要採用國家指定防火物料。然而經過調查，部份招牌未採用防火物料，部份雖然有採用防火物料，但也不符合法例要求的物料。在市消防局進行的測試，有關的非防火物料有證明可以更易被燃燒。不過中期報告未有交代直接導致火警的原因，但指出非防火的外牆招牌，是令到火勢迅速擴大原因，而「回燃現象」導致2名殉職消防員難以逃生。

委員會表示，今後會繼續與專家商討，尋找避免再度發生事件的對策，並會在今個財政年度提交最終報告。日本媒體向有關的招牌企業查詢，當中糖果生產商拒絕回應，而燒肉店表示對事件亳不知情故不作評論，至於拉麵店的代表指，因為未有獲得任何交件，故無法確認所指的物料，他們會進一步進行調查。

