日本大雪持續近3週 死亡人數攀升至46人

（法新社青森10日電） 日本消防廳今天公布最新數據顯示，持續近3週的大雪已在日本造成46人喪生、558人受傷。

自1月底以來持續不斷的降雪，已掩埋了北部地區的社區並造成交通混亂，特別是在面向日本海的沿岸地區。

根據警方和地方官員的說法，許多致命事故的發生，是因積雪從屋頂滑落砸中居民，或民眾在試圖清除積雪時摔倒。

日本氣象廳資料顯示，在北部地區中心城市青森，居民們必須應對地面上厚達1.3公尺的積雪。