日本央行維持利率在0.5%不變

0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 18 小時前
「每季派息股」逐隻捉！港股市場罕見 「食息一族」最愛
全球地緣政治動盪、經濟不穩定，投資者爭相尋找安穩的投資工具避險。以往大家尋找穩定派息的收息股作為資金避難所，一年派息四次的每季派息股非常罕有，更是「食息一族」的最愛。到底港股市場有幾多隻每季派息的股份可以選擇？本文就和大家一齊探討一下！Yahoo財經 ・ 2 小時前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 1 天前
信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元
外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。 伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚鉅亨網 ・ 22 小時前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
外資集體喊漲！小摩：港股成亞太最便宜市場 漲勢延續到2026年
香港股市今 (29) 日因重陽節假期休市，先前連續多日走高的港股近日出現小幅調整，但外資機構對後市仍保持一致樂觀，認為估值吸引力與多重基本面利好將支撐漲勢延續。 根據摩根大通 (下稱小摩)(鉅亨網 ・ 1 天前
調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元
在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。鉅亨網 ・ 21 小時前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 10 小時前
戰爭以來儲值手段匱乏 俄羅斯民眾囤積黃金規模追上西班牙國家儲備
【彭博】— 一項研究顯示，在過去四年間，黃金已成為俄羅斯最受歡迎的儲蓄方式之一，該國消費者購買的黃金總量勢將達到西班牙或奧地利的國家儲備水平。Bloomberg ・ 15 小時前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 7 小時前
金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？
根據《路透》周二 (28 日) 報導，國際金價當日大跌逾 2%，觸及三周低點，主因市場對美中貿易緊張關係趨緩抱持樂觀態度，風險偏好回升，削弱投資人對黃金等避險資產的需求，同時市場矚目美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策。鉅亨網 ・ 1 天前
聰心雅談│估中Taco買港股賺最少？（何啟聰）
中港企業一日未能在盈利增長上予資金更多憧憬，一日難以如美股般吸引資金大規模進場，而且容錯率很低。如是者，投資者便只有繼續關注北水的節奏。如逆勢而為，或沒留意北水正在獲利其重倉股或炒作股，便隨時被開徵「智商稅」了。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險
金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。信報財經新聞 ・ 9 小時前
短炒波士｜港股進入轉倉期 本周走勢料偏好｜Ringo
恒指連升3個交易日後回吐，但本星期走勢料仍以偏好為主，料在26,000點至26,500點間上落。 港股已進入轉...BossMind ・ 1 小時前
余偉文：美國未來減息幅度和步伐仍存不確定性
金管局總裁余偉文表示，美聯儲減息0.25厘符合市場預期，美國未來減息幅度和步伐仍存不確定性，對香港利率環境有影響，市民在考慮置業、投資或借貸決定時，需要審慎評估自身的財務狀況及風險承受能力。AASTOCKS ・ 3 小時前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 1 小時前
一文看懂誰支持、誰反對馬斯克1兆美元薪酬方案！
據《商業內幕》周三 (29 日) 報導，圍繞伊隆馬斯克 1 兆美元薪酬方案的爭論愈演愈烈。隨著投票日期將近，特斯拉董事長周一警告若股東不通過，馬斯克可能離開公司，對公司估值、願景造成巨大傷害。鉅亨網 ・ 12 小時前
日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？
日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。 這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本鉅亨網 ・ 22 小時前
4新股同日招股 小馬撼文遠 旺山旺水首天孖展超購43倍
香港昨天再迎來4隻新股加入招股戰團，合共籌近149億，同期共有5隻新股招股。當中包括在美上市的中國自動駕駛公司小馬智行（2026.HK）和同業文遠知行（0800.HK），齊齊出閘爭奪資金，兩企合計集資規模逾106億元。彭博報道，網約車平台Uber正考慮認購兩者。信報財經新聞 ・ 1 天前
滙豐業績｜第三季稅前利潤按年跌14% 私有化恒生暫停回購股份
將會進行私有化恒生銀行（011）的滙豐控股（005）今日公布第三季財務表現，集團在第三季稅前利潤為73億美元，...BossMind ・ 1 天前