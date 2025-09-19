日本央行維持利率0.5%不變

（法新社東京19日電） 在政治不確定性與經濟疑慮持續下，日本中央銀行日本銀行（Bank of Japan）今天決議利率不變，但表示將開始出售先前實施貨幣寬鬆政策購買的基金。

日本央行今天一如外界普遍預期，決議維持基準利率0.5%不變，同時宣布開始減少其持有的指數股票型基金（ETF）與不動產投資信託（REIT）部位。

而就在日本央行決議利率按兵不動數小時前，日本公布在稻米價格漲幅趨緩下，8月通膨放慢至2.7%。稻米價格之前急遽飆漲，對政府帶來壓力。

廣告 廣告

日本央行為了提高流動性、降低企業融資成本，而從10多年前開始購入這些基金，以提振長期低迷的經濟，終結多年來近乎不存在的通膨。

隨著通膨攀升，經濟數據顯示日本已結束所謂「失落的數十年」後，日本央行於去年3月開始逐步將利率由負值調升。

然而，在全球經濟前景及美國加徵關稅的疑慮下，日本央行2025年初以來暫緩緊縮貨幣政策，上一次升息是在今年1月，當時利率來到17年來高點。

日本央行今天聲明表示：「隨著各國貿易及其他政策引發海外經濟成長放緩，以及國內企業獲利減少等因素，日本經濟成長可能將逐步降溫。」

此外，日本今天公布8月未含食品價格的核心通膨率為2.7%。雖較7月的3.1%略為下降，仍高於日本央行目標2%。分析師普遍認為，央行今年或2026年初仍有可能再次升息。