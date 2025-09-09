【哈哈】日本女性地位有多低？ 「這五個」禁止項目就看得出來

日本世界經濟論壇WEF在2021年公佈了象徵國家男女平等程度的《全球性別差距指數》，在156個國家中，日本居然只排名第120名，

甚至落後給同為亞洲國家的中國(107名)及韓國(102名)，但由於台灣沒被列為國家上榜，小編強烈懷疑台灣的分數被加到中國去了...

話題講遠了～回到日本在文化圈相近的東亞國家中排名敬陪末座，計分中因為日本女性閣員、國會議員比例偏少、也從沒有女首相過，

這些項目也讓他們損失了很多分，日本YouTuber頻道吉田社長交朋友就列出五種自古以來曾經禁止女性從事的事情來看，日本女性地位如何從以前就一直低落到現在

５、尼姑數少

因為對女性要求嚴苛，包括需剃髮且終身不嫁，而且每個月的「月經」也被視為不潔、骯髒的象徵，種種的「敵視」都讓女生更不願當尼姑

４、女生不能爬富士山，也跟「月經」被視為不潔的象徵有關，到了明治五年才正式解除女性登富士山的限制

３、2018年日本相撲活動中，京都舞鶴市市長暈倒，一名會CPR的女性看護師爬上相撲場地「土俵」救人，卻被大會廣播要求立刻下台，

並且在該名護理師下台後，工作人員立刻撒下大量鹽巴，象徵「驅離不潔之物」

２、日本壽司師傅幾乎都是男性，壽司學校男女比例是8:2

１、女性禁止進入甲子園球場

▼一起來看看吉田社長有趣的影片吧