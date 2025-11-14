日本女生都愛揹的Cafuné手袋是香港品牌！拆解Cafuné紅到日本的原因及8個手袋推薦

▲ ELLE.com.hk

手袋品牌的選擇越來越多，除了傳統的奢侈品牌外，一些小眾中價位的手袋亦非常受歡迎，設計更加現代、時尚，而且價錢不貴、材質上乘，很多女士都會在這些品牌內尋寶。今次ELLE介紹的是來自香港的Cafuné品牌，更是日本女生愛揹的牌子，她們最愛的是哪個手袋呢？

Cafuné是來自香港的手袋品牌，自2015年由香港人Queenie Fan和Day Lau創立，設計師在3.1 Phillip Lim、Coach 和 rag & bone 等品牌工作時積累了對包具配飾的相關設計經驗，在Cafuné透過獨特設計美學、精湛的手工藝，以及高級的原材料，注入個人風格，創造出經得起時間考驗的手袋系列。

Cafuné一字是葡萄牙文，意思為輕撫愛人的頭髮，重新定義奢華的概念：重視佩戴者與物品之間的情感聯繫。「現代經典、可持續性、耐用、手工藝」是對Cafuné品牌的形容詞，除了手袋之外，她們還提供了皮具小物系列，包覽了女士的不同皮具選擇。

此外，Cafuné不時與不同的勵志女士交流，希望向對品牌有興趣的女士分享她們的成功故事，這些獨特的經歷，創辦人希望激勵大家擁抱自己的故事，並在追求夢想的過程中培養自信，形成一個Cafuné Women的顧客群組，分享相同的價值觀及理念。現在，品牌不時會在日本、台灣設Pop Up store，可見其受歡迎程度。

Instagram @yuuuuukko_

Cafuné手袋推薦：Drop Duffel手袋 (HK$3,600)

日本女星新木優子也曾在私服穿搭中，以黑色的Drop Duffel手挽袋點綴毛毛褸造型，這亦是Cafuné為人所知的手袋款式，小巧的圓筒手袋，可愛又時尚。

除了黑色之外，還有百搭又獨特的大象灰色；Drop Duffel手袋的線條流暢，手袋上的一顆「金屬蛋」更是精緻，充滿質感。加上選用了柔軟又耐磨的意大利荔枝紋牛皮，和圓筒形的設計，夠容納手機、錢包、口紅、鑰匙等日常用品。

Cafuné手袋推薦：Medium Stance手袋 (HK$4,450)

經典的Stance手袋適合上班族，小一個尺寸的Stance Medium則多了一份精緻感，適合約會、休閑穿搭。這款奶杏色的手袋選用義大利壓紋牛皮，展現豐富的觸感層次，更是防刮又耐用；加上可拆式的肩帶，手挽、斜背或肩背都可以，可塑性極高！

Cafuné手袋推薦：Mini Egg Bucket手袋 (HK$2,810)

Egg Bucket系列也是品牌的熱賣款式！以小金蛋的綴飾設計為人喜愛，這個迷你水桶袋採用了秋冬專屬的麂皮材質，陶土為靈感的赤啡色更是特別，顧可愛外型與時尚氣質。

Cafuné手袋推薦：Drop Hobo手袋 (HK$4,600)

今件的Pantone顏色是Mocha Mousse，這個Drop hobo手袋容量偌大，而且採用了摩卡色調，十分好襯。與剛剛介紹的Egg Bucket手袋一樣，沒有多餘的設計，利落實用的手袋綴上小金蛋，iconic又保持簡約外形。

Cafuné手袋推薦：Small Lune Crossbody手袋 (HK$1,970)

除了實用又夠大的手袋外，Cafuné都有為一眾精緻女孩推出可愛的小袋子。這個手袋貫徹了品牌的簡約設計，採用了柔和的燕麥米白色，配搭小金蛋作綴飾的抽繩設計，以袋上的紋理作為設計特色。除了作斜肩袋用途，你也可以拆卸肩帶轉換為收納袋，裝入其他大手袋中作為收納袋，一袋兩用！

Cafuné手袋推薦：Ori Tote手袋 (HK$4,400)

喜歡用大袋的你，應該知道大手袋最重要的是底部堅挺，能夠承載重物，其次就是要有一定的闊度，讓你可以隨意地擺放日常用品。這個Tote bag將日本摺紙藝術的幾何形狀容入設計中，側邊的折疊設計線條流暢，也為手袋增加了不少容量；葉形繩結和管狀手柄巧妙融合自然元素，展現優雅從容的都會風格。

Cafuné手袋推薦：Soft Fold手袋 (HK$4,090)

近年的手袋潮流從Maxi Bag轉為Soft slouchy bag，一些柔軟、能夠讓用家「搓圓㩒扁」的手袋成為當道潮物。這個Soft Fold手袋正中心水，以皮革的皺褶作為特色，自然的紋理讓手袋的輪廓兼具韌性與優雅，隨著每一次擺動不斷調整演變。肩帶是可調較的，可以縮短成肩袋的長度，或是拉長成斜背袋的長度，也可以隨性地當作clutch使用。

