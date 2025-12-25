日本女生為何不顯老？逆齡關鍵其實藏在這份保養清單：資生堂ACE眼周電波、黛珂AQ系列、朵茉麗蔻基本4點全上榜！

（圖／品牌提供、翻攝品牌官方IG）

說到日本女生的凍齡狀態，最常被點名的關鍵從來不是「一次到位」，而是把抗老當成日常管理！從眼周這種最容易暴露年齡的細節開始下手，到整套保養節奏的建立，日本女生偏好的是長期穩定、效果可累積的保養型產品，也難怪總被說狀態看起來永遠比實際年齡小一輪。

其中近期在日系抗老圈討論度極高的，就是資生堂推出、被暱稱為「塗抹式ACE眼周電波」的激抗痕亮采緊緻ACE眼霜！主打免探頭、零入針的保養概念，鎖定眼袋、細紋與黑眼圈這些最容易顯老的位置，讓日常保養也能延續科技美容後的緊緻狀態。

廣告 廣告

資生堂激抗痕亮采緊緻ACE眼霜15ml／3,100元（圖／吳雅鈴攝）

這款眼霜的核心在於微導賦活科技，能從源頭干擾老化訊號，再搭配珍稀緋紅花緊緻活萃、溫和緩釋型A醇與薏仁和黑咖啡因植萃，讓眼周在細緻服貼的質地中慢慢被撐回來！更棒的是除了成分很厲害，這次附贈的「眼部拉提撥筋棒」還有冰珠頭的設計，用它來按摩特別有感！水腫泡泡眼會明顯消退，難怪在日本被不少熟齡族群當作眼周日常必備。

不只能當挖匙，還可雙面使用的「眼部拉提撥筋棒」，先以冰珠滾動按摩，再用冰珠後側按壓穴點。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

說到日本女生心中「狀態型抗老」代表，黛珂AQ煥妍系列幾乎是固定班底！AQ系列主打的不只是肌膚表層修護，而是把光澤、彈性與緊緻感同步拉回來，質地細緻、延展度高，上臉後能快速融入肌膚，留下柔亮卻不黏膩的光采感。這回黛珂也延續AQ一貫的「身心同步保養」概念，一次推出兩款禮盒，讓保養不只是在照顧肌膚狀態，也成為每天放慢節奏、好好對待自己的儀式。

容量大小經過精算，可以讓你完整體驗20天的迷你組合。（圖／取自takai__yoshiko IG）

其中「AQ煥妍光采美肌禮盒Ⅱ」聚焦在整體緊緻與光澤養成，從卸妝、清潔到乳液、化妝水與晚霜層層堆疊，讓肌膚慢慢恢復彈潤與細緻光感；而「AQ煥妍嫩白光采美肌禮盒Ⅱ」則是為在意膚色明亮度的人設計，搭配嫩白乳與嫩白露，讓肌膚在穩定保濕的同時，看起來更透亮乾淨。兩款禮盒都特別加入AQ 淨透毛孔美容油，先為毛孔與角質做溫和整理，替後續保養打好底，是日本女生在換季或想重新養膚時很愛入手的一組。

黛珂AQ煥妍光采美肌禮盒II／4,300元 內含AQ煥妍卸粧凝膠60g+AQ煥妍洗顏霜30g+AQ煥妍柔膚乳(一般型)100ml+AQ煥妍潤膚露(一般型)100ml+AQ煥妍新生晚霜10g+AQ淨透毛孔美容油15ml。（圖／品牌提供）

黛珂AQ煥妍嫩白光采美肌禮盒II／4,300元 內含AQ煥妍卸粧凝膠60g+AQ煥妍洗顏霜30g+AQ煥妍嫩白100ml+AQ煥妍嫩白露100ml+AQ煥妍嫩白輕乳霜10g+AQ淨透毛孔美容油15ml。（圖／品牌提供）

朵茉麗蔻全新進化後的「基本四點」，訴求將肌膚的核心循環與屏障修護能力一起啟動，3大關鍵成分包含不知火菊精華、飛驒山椒種子精華、發酵多效膠原蛋白，強調從底層改善肌膚彈性、透明感與光澤，同步提升保濕度與整體狀態，達到「從根本強化肌膚抵抗歲月訊號的能力」，而非單純遮掩細紋或乾燥，這種從內到外的養成模式正是日本女生維持歲月逆勢表現的秘訣之一。

作為朵茉麗蔻經典代表的「基本四點」，全新升級後將可提升肌膚內部能量與活力，彈潤透亮一次實現。（圖／翻攝官網、官方IG）

「基本四點」由四款產品逐步激活肌膚狀態，首先是添加銀耳精華的保濕液，主打可深層補水，讓後續修護成分能更有效滲透；接著是可促進肌膚代謝循環力的美活肌精華，幫助改善蠟黃與暗沉、提升透明感；第三步是乳霜20，這款明星乳霜以高機能膠原蛋白與植物精華同步修護彈力與緊緻度；最後的保護乳液則形成防護屏障，不只防止水分流失，也強化外界刺激防護力。四款產品各自發揮作用，讓狀態慢慢回到穩定而有光澤的肌膚狀態。

朵茉麗蔻的「基本四點」由保濕液、美活肌精華、乳霜20、保護乳液組成，如果不知道適不適合自己的膚質，官網上有貼心準備3日份試用套組可申請體驗喔。（圖／翻攝官網）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

不是炫耀，是會過日子！現代人最羨慕的「質感生活」原來可以這樣過！

53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒

