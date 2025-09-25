環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
日本女生為什麼常用「子」作為名字的結尾？
幾乎全體中國人都知道，當代日本女子的名字，常常用「子」字來結尾的，但實際上，在日本古代，男子的名字的末尾也常用「子」的。
為什麼原來男女通用的「子」會逐漸地變成女性專用的了呢？
「子」字在日本是指小孩子或者小東西，但是用在名字上就有另外一種說法了。
「子」是漢字「一」和「了」字組合而成的漢字。漢字「一」代表最初，而漢字「了」代表最後，用在名字中，就有一種一生完全，能夠從最初走到最後的意思。
日本人也是有著這種想法和願景，而給自己的孩子取名「子」。
在日本奈良時代以前，「子」用在男女所起的乳名中，表示的是一種愛稱。
還有一種說法是「子」是一種尊稱和美稱，多被有身份和地位的人使用，比如當時在朝廷內有顯赫地位的重臣中臣鐮足就被稱為中臣鐮子。
但是，古代日本貴族男性的姓名之後往往帶著官職的稱號，而女性則往往沒有。
於是「子」逐漸稱為顯示貴族女子的身份和地位的象徵，而男性則反而棄之不用了。
明治維新後建立的新政府雖然積極提倡西化，標榜「四民平等」，並且在1870年頒布允許原來無姓的平民可以帶姓的法令
但是仍然對貴族的女性提倡和鼓勵在名字中用「子」字結尾，因此，當時上流社會的女性也幾乎全是帶「子」字的。
於是，現在大家可以經常見到很多日本妹子都是「子」結尾的。
