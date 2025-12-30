日本女美容店長胸口捱刀 男華客涉殺人未遂被捕

【on.cc東網專訊】日本東京都新宿區高田馬場一名美容院女店長周一（29日）在公寓走廊被捅傷，警方同日晚以涉嫌殺人未遂罪拘捕一名中國籍男子。

涉案35歲男子朱煜涉嫌於周一下午12時10分左右，在案發公寓二樓走廊持疑似刀具，捅向年約30歲的美容院女店長胸口等部位，她無生命危險。警方翻查閉路電視片段，發現朱煜犯案後搭的士離開，同晚在千葉市美濱區一間餐廳發現朱煜，當場逮捕他。

調查指，朱煜自8月起頻繁光顧開設在公寓內的美容院，案發當日疑似因付款問題，與女店長產生糾紛。

