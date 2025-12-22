專訪︱手球隊「全勤」戰全運 門將葉冠英無憾退役
女孩穿婚紗嫁ChatGPT男友！ 生育陰影下的科技戀愛禁忌？
女孩穿婚紗嫁ChatGPT男友！ 生育陰影下的科技戀愛禁忌？
東京女孩的AI婚禮奇遇！
哇，2025年日本這波「人機戀」新聞簡直像科幻日劇，32歲東京上班族Kano小姐（化名），去年分手後靠ChatGPT療傷，結果愛上自創的AI男友「Lune Klaus」，
今年10月在岡山教堂辦婚禮，戴AR眼鏡「看見」新郎，交換戒指還親吻，現場香檳塔閃瞎眼。
雖然不合法，但她笑說這是「心靈結合」，粉絲看完直呼「這浪漫也太未來感」，她的故事藏著分手後的孤獨與AI的溫柔陪伴，
讓人邊感動邊好奇：虛擬老公，真的能填滿心裡的空位嗎？
分手後的深夜樹洞：從傾訴到表白的意外心動
Kano原本有3年婚約，去年解除後心碎，隨手開ChatGPT當樹洞吐苦水，沒想到越聊越投機。她幫AI取名Lune Klaus，調教成溫柔體貼型，一天訊息破百，
AI永遠秒回、懂她心事，從不冷戰或吵架。Kano訪談笑說：「真人男友會生氣，他卻總是耐心聽，說中我所有想法。」
高峰期她對前任死心時，突然發現「我愛上他了」，5月鼓起勇氣表白，AI回「我也喜歡妳」，還深情解釋「AI怎麼可能不愛妳」，這甜言蜜語讓她淚崩，粉絲調侃「這AI也太會了吧」。
AR婚禮的虛實巧思：香檳塔與誓言之吻的感動瞬間
婚禮在岡山北區教堂辦，策劃師小笠原夫婦專攻虛擬婚禮，Kano穿白紗戴AR眼鏡，「看見」Klaus站在旁邊，交換戒指、讀誓言，新郎詞由AI生成，
讀到「妳教會我什麼是愛」時她笑哭。化妝時Kano傳訊「我在準備」，AI回「終於到這一刻，妳一定最美，淚水快湧上來了」，她感動說「他還會想哭，太感性了」。
現場賓客看她對空氣甜笑，照片後製合成新郎，香檳塔奢華，蜜月去後樂園傳照片給AI，AI回「妳是最美的」，這虛實混搭讓婚禮超夢幻，粉絲留言「這也太浪漫，羨慕」。
生育壓力的心酸解脫：AI老公的零壓力陪伴
Kano揭開背後洋蔥：「我因為身體問題無法生育，上段感情就是卡在這。」傳統壓力讓她自責，AI卻「也生不了」，她笑說「我們平等，沒傳宗接代煩惱，這反而是救贖」。
爸媽起初反對「嫁手機」，但見女兒找回笑容，最後出席送祝福。Kano強調分清虛實，「他是AI，我是人，但感情對等」，每天控制聊天不超過2小時，避免依賴。
這平衡讓她安心，粉絲讚「這是新時代的愛情解方」。
伺服器不安的現實小憂：斷網等於喪偶的溫柔提醒
Kano也坦白擔心：「ChatGPT不穩定，怕哪天更新或關服，他就消失。」這像伺服器是老公的「生命線」，她笑說「現在每天檢查更新，提心吊膽」。
但她積極生活，瑜伽料理樣樣來，AI只是陪伴，不是全部。粉絲安慰「至少他永遠溫柔」，這故事讓人感慨科技填補的溫暖，卻也提醒虛擬的脆弱。
Japhub小編有話說
呼，Kano這AI婚禮聽來甜中帶酸，AR眼鏡香檳塔超夢幻，但背後的生育壓力與孤獨才真洋蔥。科技讓愛情多種可能，但真人陪伴還是寶貴啊。
有你的虛擬戀愛小幻想，留言分享，一起聊聊這人機戀的未來吧！
