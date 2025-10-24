新民黨公布參選名單 葉劉淑儀黎棟國容海恩不連任
日本媒體揭大阪5舊樓藏677間中國公司 涉申請經營管理簽證
日本收緊「經營管理簽證」的要求，其中一個原因是大量的中國人，利用有關的漏洞，在大阪開設空殼公司來換取居留簽證。據日本媒體與大學教授進行的調查，發現在大阪市內5棟古舊大樓之中，竟然就有677間中國人開設的公司登記為總部。
日本《讀賣新聞》與大阪阪南大學的教授松村嘉久進行合作調查。松村教授從公司登記名簿中，抽出9,660間在大阪開設的企業，並在擁有86至240間公司的最多5幢大廈進行採訪。該5幢建築在2022年起今年9月中為止，有677間公司登記，5幢大樓樓齡都超過30年，而每幢實際只有數十個單位。在有關的677間公司之中，有666間報稱的企業創始資金為500萬日圓，即是經營管理簽證的最低門檻。而在有關公司亦有641間申報是經營「特區民宿」，即大阪市特准設置的民宿，入場門檻低。而在報稱負責人在中國的企業，有583人在3年內將住所搬到日本。
松村教授指：「這些公司大多疑似空殼公司，是為人們移居日本作為踏腳石。幕後似乎存在涉及中介的『移民生意』。」日本在本月16日開始亦收緊了相關的「經營管理簽證」，將企業的起始資金由原本的500萬日圓大幅調升至3,000萬日圓，並且要求僱用至少1名全職員工，同時對申請人及有關職員的日語水平都有要求。由於有關的簽證以最多5年簽發，故此日本相信在簽證期滿後，將有大量中國人未能符合續簽的資格。
