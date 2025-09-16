日本學生研「指紋辨識胸圍」 僅伴侶才能解鎖

日本一位學生近日研究出一款「智能胸罩」，在網上引起不少討論和關注。(網上圖片)

日本一位學生近日發表了一項結合時尚與科技的創新發明——「生物辨識胸圍」。這款胸罩外觀與一般內衣無異，但其最大特色在於胸扣處嵌入了指紋辨識感應器，僅能透過預先設定的伴侶指紋才能解鎖，在網絡上引發廣泛討論與關注。

強行拉扯亦難開啟 外觀如常內藏科技

該胸罩的核心技術源自智慧型手機常用的指紋辨識系統，經過微型化改良後精密嵌入胸扣設計中，且僅能記錄單一指紋。若未經授權，無論是強行拉扯、技術破解或隨意嘗試，都無法將其打開。此設計被視為對親密互動中個人界線的一種明確宣示，強調穿戴者擁有最終的自主選擇權。

胸罩採用輕量布料與柔軟纖維製作，內部藏有可充電電池及防水晶片，確保日常穿著舒適無負擔。外觀低調如普通內衣，卻隱藏現代科技功能。需要特別說明的是，這款胸罩目前尚未進入商業量產階段，僅作為一項幽默而發人深省的概念作品亮相。設計者希望藉此引發社會對女性在親密關係中自主權的重視，並以輕鬆詼諧的方式推動公眾討論。

