有錢人的世界！42歲日本富豪「擁五妻」超狂生活，每月收超多私訊求當情婦，仍在招募老婆中。

根據野村綜合研究所的定義，淨金融資產達到5億日圓以上的人被稱為超富裕族群，而42歲的長原正是其中一員。長原目前與5位「妻子」及9個孩子共同生活，他近日接受採訪時，分享了如何在一夫多伴的關係中維持和平共處的秘訣。同時，他透露自己仍在「招募妻子」，每月能收到數十封女子的私訊，表示希望成為他的伴侶或情婦。

15歲起的「多愛哲學」：從20條船到5位妻子

根據《週刊SPA》的報導，長原國中畢業後便投身職場，憑藉經營多元產業積累了大量財富。他秉持「超乎常規」的人生理念，這也延伸至他的感情觀。從15歲開始，他便習慣同時與3至4名女性交往，甚至在巔峰時期「腳踏20條船」。如今，他選擇了稍微收斂，現有5位共同生活的「事實婚」伴侶。由於日本法律禁止重婚，這些伴侶並未完成法律婚姻登記，但以共同生活的形式分享家庭責任與生活。

平等相待與溝通解決爭端

長原的5位伴侶在家庭中均分擔育兒與家務，他努力尊重每位伴侶的個性與長處，讓對方能在關係中保持自我。儘管偶爾會出現爭風吃醋的情況，但他認為，大家都是成年人，透過溝通即可解決問題。他表示：「家庭和平的關鍵在於尊重和理解。」

多伴關係的精神依賴

除了5位伴侶，長原還與多名女性保持親密關係。他坦言，同時交往多人的做法對自己是一種精神支柱，「當與喜歡的人分開時，這樣就不會感到過於失落。」然而，他的感情觀也在社群媒體上引發不少爭議，批評聲浪不斷。

不斷「招募新妻」：重內在而非外表

即便已有5位伴侶，長原仍在社群媒體個人檔案上註明「招募老婆中」，每月收到數十封私訊，內容多為希望被包養或願意成為情婦。他在選擇伴侶時，強調內在性格的重要性，而非僅僅看外表。「不管對方長得多漂亮，如果性格不善良，交往起來只會感到痛苦。」這樣的態度也成為他「多愛哲學」的重要基石。