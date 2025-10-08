Meme 圖「Blinking White Guy」主角化身慈善力量
有錢人的世界！42歲日本富豪「擁五妻」超狂生活，每月收超多私訊求當情婦，仍在招募老婆中。
有錢人的世界！42歲日本富豪「擁五妻」超狂生活，每月收超多私訊求當情婦，仍在招募老婆中。
根據野村綜合研究所的定義，淨金融資產達到5億日圓以上的人被稱為超富裕族群，而42歲的長原正是其中一員。長原目前與5位「妻子」及9個孩子共同生活，他近日接受採訪時，分享了如何在一夫多伴的關係中維持和平共處的秘訣。同時，他透露自己仍在「招募妻子」，每月能收到數十封女子的私訊，表示希望成為他的伴侶或情婦。
15歲起的「多愛哲學」：從20條船到5位妻子
根據《週刊SPA》的報導，長原國中畢業後便投身職場，憑藉經營多元產業積累了大量財富。他秉持「超乎常規」的人生理念，這也延伸至他的感情觀。從15歲開始，他便習慣同時與3至4名女性交往，甚至在巔峰時期「腳踏20條船」。如今，他選擇了稍微收斂，現有5位共同生活的「事實婚」伴侶。由於日本法律禁止重婚，這些伴侶並未完成法律婚姻登記，但以共同生活的形式分享家庭責任與生活。
平等相待與溝通解決爭端
長原的5位伴侶在家庭中均分擔育兒與家務，他努力尊重每位伴侶的個性與長處，讓對方能在關係中保持自我。儘管偶爾會出現爭風吃醋的情況，但他認為，大家都是成年人，透過溝通即可解決問題。他表示：「家庭和平的關鍵在於尊重和理解。」
多伴關係的精神依賴
除了5位伴侶，長原還與多名女性保持親密關係。他坦言，同時交往多人的做法對自己是一種精神支柱，「當與喜歡的人分開時，這樣就不會感到過於失落。」然而，他的感情觀也在社群媒體上引發不少爭議，批評聲浪不斷。
不斷「招募新妻」：重內在而非外表
即便已有5位伴侶，長原仍在社群媒體個人檔案上註明「招募老婆中」，每月收到數十封私訊，內容多為希望被包養或願意成為情婦。他在選擇伴侶時，強調內在性格的重要性，而非僅僅看外表。「不管對方長得多漂亮，如果性格不善良，交往起來只會感到痛苦。」這樣的態度也成為他「多愛哲學」的重要基石。
其他人也在看
始祖鳥雪山放煙花、西貝預製菜惹議 官媒批捨本逐末 籲品牌營銷「文質兼備」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被中國企業安踏收購的戶外用品公司始祖鳥早前在西藏放煙花被批破壞環境，餐飲品牌西貝蓧麵村則因預製菜被揭衞生問題。中國官方媒體《經濟日報》今日（8 日）發表評論，藉兩宗事件批評部分品牌「舍本逐末」，強調營銷應與產品品質並重，呼籲商家在宣傳與實質之間取得「文質兼備」的平衡。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
王祖賢親身上陣招呼客人 打扮隨意零架子
【on.cc東網專訊】女神王祖賢息影多年並移居加拿大低調生活，今年2月她宣布在加拿大開艾灸館，女神間中還親身上陣為顧客服務，吸引許多粉絲慕名拜訪。最近男星夏克立在社交網釋出到場體驗的片段，他透露近期睡眠狀況欠佳，特意前往王祖賢的艾灸館調理身體。沒想到一進入店內，東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
緬甸軍政府中秋夜空襲集會平民 滑翔傘投炸彈 24 死 47 傷
緬甸軍政府周一（6 日）向一群集會中的平民施襲，利用滑翔傘投擲最少兩枚炸彈，造成最少 24 人死亡、47 人受傷。事發於緬甸中部的昌吳（Chaung-U），當時約有一百個平民趁點燈節全國假日聚集，聲援正被關押的政治犯。國際特赦組織促請東盟向緬甸軍政府施加壓力，呼籲國際社會採取急切措施保護緬甸平民。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
艾爾段：川普請土耳其「說服」哈瑪斯接受加薩和平方案
（法新社伊斯坦堡8日電） 根據土耳其總統辦公室今天公布的文字紀錄，總統艾爾段表示，美國總統川普要土耳其「說服」巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）接受他提出的結束加薩戰爭方案。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚在飛機上對土耳其記者表示：「在我們訪問美國期間及最近一次通話中，我們都向川普（Donald Trump）先生解釋了巴勒斯坦問題的解決之道。法新社 ・ 3 小時前
居民：緬甸軍政府轟炸點燈節示威群釀40死
（法新社仰光7日電） 緬甸中部市鎮章塢（Chaung-U）昨天傍晚數百人聚集慶祝滿月光明點燈節（Thadingyut）及參加抗議軍政府的活動時，傳遭軍方炸彈攻擊，緬甸媒體及主辦單位人員表示有40人喪命。法新社今晚試圖聯繫緬甸軍政府的1名發言人尋求置評，但仍聯繫不上。法新社 ・ 49 分鐘前
63歲關之琳街頭被捕獲！大方合照「近拍仍看不見皺紋」 網驚豔：說30歲我都信
「香江第一美人」關之琳近日在香港街頭被民眾野生捕獲，63歲的真實狀態在零修圖鏡頭下依然令人驚豔，網友直呼「一點皺紋都沒有」，凍齡模樣引發熱烈討論。姊妹淘 ・ 1 天前
她如何從GTO變Netflix女王！ 松嶋菜菜子如何保持不老？
松嶋菜菜子，1973年10月13日出生在神奈川橫濱，A型血，身高173公分，氣質簡直無敵！16歲時被星探相中，開始拍旭化成廣告，還當過《ViVi》雜誌的專屬模特，青春無敵的臉蛋直接讓人淪陷。😍Japhub日本集合 ・ 10 小時前
享受日本居酒屋文化的6項基本守則～這樣吃更道地！
到日本旅遊時，除了可以在各種景點觀光欣賞風景之外，想要體驗當地氣氛最好的方法之一，就是走進居酒屋！日本的居酒屋雖然主要是以喝酒聚會為主，但也有不少美味料理，更重要的是這裡有著濃濃的日本氛圍。下次旅行想要更加深入體驗日本生活，可以先參考這6大類日本人在居酒屋常會用到的日語，可以更加快速融入氣氛，成為內行日本通哦！ main image：Wuttisit Somtui / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 6 小時前
Taylor Swift頻曝光宣傳新碟 亮相名嘴節目一次過澄清多個傳聞
【on.cc東網專訊】美國流行天后Taylor Swift日前推出新大碟《The Life of a Showgirl》，而近日她頻頻亮相宣傳，她日前亮相美國名嘴Jimmy Fallon的清談節目《The Tonight Show》受訪，她除了於節目中大騷訂婚鑽東方日報 OrientalDaily ・ 12 小時前
Lisa新加坡會同鄉Sorn 與GD激罕同框
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）日前在新加坡為一級方程式賽車（F1）新加坡大獎賽擔任首日的表演嘉賓，而正在當地開設限定店的日本時裝設計師Verdy今日（8日）就透過社交網公開與GD及人氣女團BLACK PINK泰籍成員L東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
【娛事者】港產片兩極化：小品靠補貼、大片靠老本 - 郭靖言
港產片市道不景，但今個10月卻頗熱鬧，同時有《風林火山》和《他年她日》兩部港片上映，雖是如此，但今年上映的港片，屈指一算，只得30多部，數量是少得可憐。今年餘下的三個月，排了期肯定上映的港片， 11月有港產動畫片《世外》，和張繼聰任男主角、早於19年就拍完的《金童》，12月就有新導演梁居英執導的《殺手#4》，這電影剛獲金馬獎五項提名，是今屆最多提名的港片，加上主角是Jeffrey（魏浚笙），頗具吸引力。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
ViuTV女神沈殷怡激讚！中環半山寶藏意大利菜TABIÀ 必食烤黃雞同手工意粉
ViuTV女神沈殷怡（Shirley）向來識飲識食，日前其一身性感造型在社交平台分享與朋友大嘆意大利菜！翻查資料，原來是位於中環半山的TABIÀ，餐廳原來有別於傳統意菜，原來是主打意大利北部意饌，難怪Shirley食得津津有味，連多出個IG Story！想知道Shirley食乜，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 16 小時前
銀色債券2025｜最終發行額550億 逾37萬人申請全部獲配發 最多可獲17手
新一批保底息3.85厘銀色債券認購及配發結果今午(8日)出爐。政府表示，截至9月29日認購期結束為止，一共收到37.18萬份有效申請，申請的債券本金總額達982.27億元。am730 ・ 6 小時前
「生蛇針」未納入政府接種計劃 盧寵茂：已委託港大分析成本效益 料明年完成︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會議員陸瀚民早前提出書面質詢，關注政府會否將帶狀疱疹疫苗納入防疫注射計劃。醫務衞生局局長盧寵茂今日（8 日）回覆指，政府已委託香港大學進行相關成本效益分析，預計在 2026 年完成後，疫苗可預防疾病科學委員會將再討論是否建議納入政府計劃。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本足協高層機上瀏覽兒童色情影像 被判禁入境法國 10 年 監禁 18 個月緩刑︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本足球協會（JFA）技術總監影山雅永日前在法國被裁定，在航班上瀏覽兒童色情圖片罪成，被判監禁 18 個月，緩刑執行，並被罰款 5,000 歐元（約 45,000 港元），同時被禁止在未成年人士相關機構任職及入境法國 10 年。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 1 天前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭鳳儀父否認企圖處理潛逃者財產 保險代理供稱被告透露將晤郭鳳儀簽文件
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理她的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪。被告否認控罪，案件周三（8 日）在西九龍裁判法院開審。法庭線 ・ 2 小時前
雙敦學區購屋秘笈 行情與入學規則一次看
[NOWnews今日新聞]台北市敦化國小、敦化國中構成的「雙敦學區」，是全台最熱門的學區之一，不少家長希望透過置產、設籍確保孩子的入學資格，房市專家則分析，雙敦學區住宅產品類型多元但數量珍稀，如希望設...今日新聞 ・ 1 天前
名字對一個人的影響有多大？日本稀奇古怪姓氏一籮筐！不小心就變成笑話
日本稀奇古怪的姓氏滿街跑，常常好疑惑這些姓氏到底是怎麼來的？Japhub日本集合 ・ 10 小時前