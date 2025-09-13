日本政府目標縮減女廁排隊時間。(日本廁所協會)

日本政府打算要減少在大型活動期間，女廁要排長龍的問題，並計劃制定指引要求設立指定的廁梧數量，來解決男女在排隊輪候廁所的時間差異。

日本媒體報道，內閣早於今年6月就舉行了會議，在經濟財政管理的「基本方針」上，明確提出要改善廁所的使用環境。在7月更首次舉行跨部門會議，並由國土交通省成立專家小組，研判在往後推出先行模式供未來普及及參考，當中會制定明確的廁格數量要求，來解決男女等候廁所的時間差異。

報道指出，因為女廁沒有男廁的「尿兜」，故此女性在使用廁所的時間比男性長，因此厚生勞働省雖然對辦公室及工作場所制定了安裝廁所的規定，不過在公共廁所，如車站及其他營業場所，就由經營者自行決定。故新政策將推展至車站等公眾場所。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/日本將制定廁所標準-目標減少女廁排隊時間/598818?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral