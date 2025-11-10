HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
日本岩手縣以東海域 6.2 級地震 震源深度 10 公里｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】日本氣象廳表示，日本岩手縣以東海域，在本港時間 3 時 23 分發生黎克特制 6.2 級地震，震源深度 10 公里。
鳳凰｜天文台預計未來兩三日風勢頗大 天氣稍涼 今晚至凌晨沿岸低窪可能輕微水浸｜Yahoo
天文台表示，熱帶氣旋鳳凰已經進入香港 800 公里範圍，天文台將於今日（10 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任呂旭昇今早在電台節目表示，受到東北季候風和鳳凰的共同影響，未來兩三日風勢頗大，天氣稍涼，最低氣溫 20 度左右；至於會否發出三號或更高熱帶氣旋警告信號，呂表示要視乎鳳凰強風區與港距離，鳳凰的強度變化，以及本港的風力變化。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
日本秋田、青森和新潟縣昨共5人被熊襲擊受傷 札幌動物園發現腳印臨時閉園
日本秋田、青森和新潟3個縣，昨日(9日)早上共有5人被熊襲擊受傷，均沒有生命危險。另外，札幌圓山動物園發現棕熊腳印，要臨時閉園。日本傳媒報道，在秋田縣，昨日早上約6時，五城目町馬場目的住宅用地內，一名78歲女子被一隻熊抓傷臉部，她的女兒聽到慘叫聲趕到現場，亦被熊襲擊受傷。約半小時後，美鄉町小荒川一名83歲男子在住所門口被熊襲擊受傷，縣政府人員其後將熊射殺。在青森縣三戶町一間拉麵店，昨日清晨約5時，一名57歲男員工從後門出來時，被一隻熊襲擊，臉部被抓傷。在新潟縣一名60多歲男子在住所外，被一隻從灌木叢中走出的熊襲擊受傷。另外，札幌市中央區的圓山動物園內昨日上午10時左右，有人發現多個棕熊的腳印，動物園中午度閉園調查。(ST)infocast ・ 5 小時前
海底撈開壽司店對標壽司郎？大家樂危急存亡趕快參考
大家樂在經歷一番改革後依然無起色，再度預告純利大跌，有分析計及每家分店每月獲利僅約1.38萬元，品牌搖搖欲墜。事實上，近年餐飲業「內卷」嚴重，大家樂並非唯一求變的一位，但相比大家樂的停滯不前，百勝中國與海底撈的商業動作便更大膽而且成效顯著，海底撈近日甚至再變出子品牌「如鮨寿司」，正式與壽司郎展開競爭。相反大家樂還在旨望其56蚊焗豬扒飯，會成為非物質文化遺產。Yahoo財經 ・ 3 小時前
香港好去處｜西九渡輪即日起試運！連接西九文化區與中環，送3,500張免費單程船票
「西九渡輪」今日（11月10日）起試運，為慶祝新航線開通，西九將於今日派發共3,000張成人及500張寵物的免費單程船票，憑票可於今個星期六及日（11月15及16日）服務時間內使用，順便觀賞西九日落及絕美夜景，即睇派飛詳情！Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
尖沙咀超抵大閘蟹、片皮鴨放題人均$305！iSQUARE港滙軒突發第二位$111 食足120分鐘／任食蟹粉小籠包／拌麵｜雙11優惠2025
佔盡地理位置優勢的尖沙咀iSQUARE港滙軒，11月10日晚上6點於KKday推出超抵大閘蟹及片皮鴨放題限時第二位$111優惠，折後人均只需$304.5即可食足120分鐘之餘，更可以無限任食蟹粉扒時蔬、蟹粉小籠包等多款特色美食，cp值極高！iSQUARE港滙軒附近有多個大型購物廣場，最適合大家shopping購物完再去大吃特吃，絕對是集美食、購物及便利於一身的完美選擇，各位快趁優惠價去KKday訂購啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（10/11-23/11）
759阿信屋推出最新勁筍推介，Sajo急凍魷魚海鮮餅低至$24.8/件、Sajo急凍蔬菜豬肉餅低至$19.9/件、Sajo韓國國產豬宮庭燒豚肉低至$24.8/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 5 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
港大論文爆「AI 幻覺」爭議 涉引虛假文獻 葉兆輝稱博士生未檢查 港大：展開核查｜Yahoo
近日一篇由香港大學博士生任第一作者，並且由港大社會科學學院副院長葉兆輝任通訊作者的學術論文，涉嫌引用虛構文獻，並於學術期刊發表，引起外界廣泛關注，質疑有違學術誠信。港大表示，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
十大屋苑｜利嘉閣：周末買賣跌18% 新盤搶佔市場焦點 二手業主叫價硬淨
利嘉閣地產總裁廖偉強表示，減息後整體樓市氣氛向好，一手新盤搶佔市場焦點，二手業主叫價相對硬淨，屋苑交投持續於窄幅上落。統計利嘉閣地產分行網絡數據，在過去的周末(8至9日)十大指標屋苑錄得9宗二手成交，較對上一個周末(1至2日)的11宗，按周減少約18%，為近四周最少。 廖偉強指出，多個新盤接連登場，買家選擇多元化am730 ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜沙田萬怡酒店「秋日韓風」自助餐低至$111 豪食新鮮生蠔、金獎南澳洲牛肩胛肉、即製梳乎厘班戟
沙田萬怡酒店推出「秋日韓風」自助晚餐或自助午餐雙11優惠，兩者同樣人均低至$111起，自助晚餐可任食季節限定新鮮即開法國生蠔，搭配冰鎮海鮮、一眾韓日中西式熱盤及精緻甜品，包括鱈蟹腳、紐西蘭青口、韓式泡菜鮑魚炒年糕、金獎南澳洲牛肩胛肉、海參三杯雞煲等，週末限定更有香煎法國鴨肝配黑醋，極富誠意，一眾喜歡食自助餐的讀者不能錯過！另外，自助午餐同樣可以任食法國生蠔，也可品嚐誠意十足的韓風美食，包括濟州島烤鯖魚、香煎豬腩肉配泡莱、韓式辣牛肉湯麵等。11月10日中午十二點在KKday快閃搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
港姐季軍袁文靜爆TVB開工慘況 M痛仍企足8小時 凌晨3點坐路邊喊到眼腫
27歲應屆港姐季軍袁文靜（Jane）簽約TVB後工作不斷，這位擁有碩士學歷學霸港姐成為藝人後，工作多姿多采背後也有不為人知的苦況...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
雙11優惠2025｜精選10間港式點心套餐/放題優惠推薦！最平$88起食筍尖原隻鮮蝦餃/原隻南非鮑魚燒賣皇/片皮鴨
「飲茶」對於香港人來說，不只是用餐，更是一種生活態度和情懷寄託。趁今年的雙11優惠，今次就為大家推薦10間雙11至抵食的點心套餐及放題優惠，從五星級酒店的精緻點心放題，到傳統茶餐廳的懷舊風味，價格由$88起就能品嚐到2至4小時的無限點心體驗。無論是經典的蝦餃燒賣，還是創新的金箔蝦餃、原隻鮑魚燒賣，都可以享受得到！大家記得提早Book位呀！Yahoo Food HK ・ 7 小時前
NBA | 湖人用日本「PechaKucha」 增強球隊默契
洛杉磯湖人主教練積雷迪克向來重視日本式思維，近日從另一個日本概念中獲得靈感，球員與教練團今季開始採用日本的「PechaKucha」簡報形式，作為球隊建立默契的新方式。Yahoo 體育 ・ 1 天前
何文田站 A 出口改標示捱批 朗賢峯標示取代愛民邨 田北辰斥港鐵零政治智慧：離晒大譜｜Yahoo
港鐵多年來以發展上蓋物業作為重要收入來源，不少車站出口都跟上蓋物業相關。近日就有市民反映，隨著何文田站上蓋豪宅屋苑「朗賢峯」落成，港鐵將何文田站大堂 A 出口的標示牌，由「愛民邨 / 何文田邨」更改為「朗賢峯」，不適應相關安排。持續關注鐵路議題的實政圓桌立法會議員田北辰亦在社交平台表示港鐵安排「零政治智慧」，「離晒大譜」，應該盡快更改。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
容祖兒帶師弟出大場面 曾比特Mike難掩首登大舞台興奮
「2025第十五屆全國運動會」開幕禮昨晚（9日）於廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，容祖兒、曾比特（Mike）、樂隊Daze In White兩位成員鄭宗健（Felix）及李肇航（Eugene）獲邀擔任表演嘉賓，四個單位同台合唱主題曲《龍騰伶仃洋》，現場氣氛熾熱。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬
樓市氣氛輕微回暖，買家入市步伐加快，惟部分早年高價入市的業主仍需蝕讓離場。據了解，大埔白石角天賦海灣3期海鑽一個四房單位，業主持貨12年後售出，帳面虧蝕逾773萬元；而屯門慧豐園及弦海亦分別錄得損手個案，反映二手市場雖回穩，仍未全面止蝕。更多消息：匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬馬鞍山錦英苑3房218萬沽 業主兩原因平賣！呎價3字頭創新低！市場消息指，白石角天賦海灣3期海鑽2座高層B室，實用面積1840平方呎，屬四房間隔，近日以2580萬元沽出，呎價約14,022元。原業主於2013年10月以約3353.45萬元一手購入，持貨12年計，帳面虧損約773.45萬元，跌幅達23%。代理表示，該成交屬屋苑近年罕見蝕讓個案，同時反映大單位交投仍受市場壓力。祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門慧豐園4座高層A室，實用面積657平方呎，三房間隔，早前獲外區首置客即睇即買，成交價638萬元，屬市價水平，呎價9,711元。原業主於2022年2月以約850萬元購入，持貨近四年，帳面蝕讓約212萬元，跌幅約25%。祥益地產區域董事黃慶德指出，屯門弦海高層連天台單位，實用面積128Hse.com ・ 6 小時前
騰訊第三季收入估增13%
內地大型科企本周起陸續放榜，其中騰訊（0700.HK）將於周四（13日）公布第三季業績。市場預期騰訊季度收入將錄得1888億元（人民幣．下同），按年上升13%；經調整盈利增長一成，至660億元。遊戲和微信廣告等高利潤率業務加速增長，有望驅動整體毛利率擴張。信報財經新聞 ・ 11 小時前
【惠康】至筍美食優惠 韓國富有柿$13.9/3個（即日起至13/11）
惠康集合至筍美食優惠，今個星期有韓國富有柿、菲律賓袋裝香蕉、香印青提 、袋裝南非/澳洲臍橙8個裝、牛腩仔、 Real Farmers各款輕鹽香腸/煙燻腸、秘魯南美海參、武藏野急凍中細烏冬、每日鮮語100%鮮牛奶同埋斧頭牌檸檬/茉莉花茶/西柚洗潔精補充裝，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 4 小時前
雙11優惠2025｜片皮鴨任食低至$111！陶源海鮮酒家點心、片皮鴨放題 任食筍尖鮮蝦餃/養顏紅棗糕+送原隻鮑魚灌湯餃
陶源海鮮酒家推出120分鐘點心、片皮鴨放題雙11優惠，人均低至$111，即可任食多款精緻點心、小食及片皮鴨，再每位送原隻鮑魚灌湯餃，cp值超高！放題包括超過30款點心、片皮鴨及小食，包括筍尖鮮蝦餃、蟹籽燒賣皇、山竹牛肉球、北菇棉花雞、鮮蝦菜苗餃、養顏紅棗糕等，點心類、 煎炸點、腸粉類、甜點、小食及主食等應有盡有，片皮鴨、點心控不能錯過！突發在KKday開搶，立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前