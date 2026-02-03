日本岩手縣大船渡直送！The Market 怪物級真蠔和風下午茶登場

如果你是生蠔控，又偏愛日式海鮮丼與和風甜品，這個新推出的日式下午茶大概會成為你今季必試清單之一。唯港薈（Hotel ICON）屢獲殊榮的 The Market，首次以日本時令特大生蠔為主角，推出期間限定「極尚蠔饗」下午茶，將岩手縣大船渡的鮮蠔、海鮮丼、清酒與和風甜品，一次過搬進尖東海景酒店餐廳裡。​





怪物級真蠔入饌 岩手縣大船渡直送

岩手縣大船渡以水質純淨、營養豐富的廣闊海域聞名，當地盛產肉質飽滿、口感順滑的巨型生蠔，是不少日本海鮮迷心中的珍品。The Market 是次下午茶由即日至 4 月 26 日限時供應，主打兩款來自大船渡的頂級生蠔，讓客人一次過品嚐生、熟兩種截然不同的風味。​

「極尚蠔饗」下午茶為客人準備了「生蠔二食」：第一款是即開大船渡生蠔，以刺身方式呈現原始鮮味，主廚在蠔面加入日本醋啫喱及魚子，帶來鮮甜中帶微鹹的層次，同時保留生蠔本身的甘甜餘韻。另一款「蟹味噌燒大船渡生蠔」則以味噌、蟹肉及洋蔥等食材炮製，高溫焗至表面微微焦香，蠔肉仍然多汁飽滿，適合喜歡熱食生蠔的客人。想加碼的話，更可用優惠價每隻 $88 （原價 $108 ）追加大船渡生蠔一隻。​





和風三道菜設計：海鮮丼、蠔肉麵豉湯到和風甜品

整個下午茶以「和風三道菜」形式呈現，由前菜、生蠔、主菜以至甜品均圍繞日本味道設計。主菜部分以「特選海鮮丼」配「日式蠔肉麵豉湯」，將日本海鮮丼店經典搭配搬進酒店環境中。​

海鮮丼選用新鮮三文魚、飽滿三文魚籽、原粒北海道帶子及鮮甜甘海老，鋪滿在香軟珍珠米飯上，每一口都充滿海水與魚介的鮮味，是海膽、魚生愛好者以外另一款親民而飽肚的選擇。 「日式蠔肉麵豉湯」則用上肥美日本蠔肉配傳統麵豉湯底，蠔香與麵豉結合後，湯底變得細膩濃郁，適合在享用生、熟蠔之後暖一暖胃。​

甜品部分主打兩款日式風味甜品：「清酒雜莓雪葩」與「焙茶巴斯克芝士蛋糕」，讓下午茶以輕盈與濃郁兩種質感作結。 清酒雜莓雪葩以清酒製成柚子雪葩，口感清爽細緻，帶淡淡酒香，再配上雜莓提升果酸與香氣，適合愛清新系甜品的客人。 焙茶巴斯克芝士蛋糕則將焙茶香氣融入軟滑芝士餡，高溫焗至表面微焦，內裡保持綿密柔滑，茶香與芝士的油脂感相互平衡，頗有「大人味」甜品的感覺。​

微醺日系下午清酒配搭與額外加配

為配合整個「極尚蠔饗」主題，每位客人可免費獲贈精選清酒一杯，為下午茶帶來微醺氣氛。 若想進一步升級體驗，可另加 $108 享用無限添飲精選清酒套餐，或按杯選擇精選清酒（每酌 $68 ）及特選清酒（每酌$ 98 ）。​

下午茶同時包括一杯自選飲品，可於冰凍果汁、自家製檸檬汁、即磨咖啡或茶類中選擇。 咖啡全部選用 100% Arabica coffee，並提供即磨咖啡、鮮奶咖啡、低因咖啡、鮮奶泡沫咖啡、意大利特濃咖啡、朱古力咖啡及雙倍特濃等款式。 茶迷則可挑選多款 TWG 茶，包括英式早餐茶、伯爵茶、皇家大吉嶺、茉莉花茶、煎茶、洋甘菊茶及薄荷綠茶，滿足不同口味偏好。​





The Market 「極尚蠔饗」下午茶

地點： 香港九龍尖沙咀東部科學館道 17 號

查詢或預訂： (852) 3400 1308 https://bit.ly/4qsIKUa



